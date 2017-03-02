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中山大學、高師大蔣介石銅像遭噴漆

2017-03-02

〔記者方志賢、黃良傑／高雄報導〕二二八事件前天屆滿七十週年，高雄昨凌晨再傳兩起蔣介石銅像遭潑漆事件，中山大學的蔣介石銅像被七名中山大學學生潑灑紅白漆，高雄師範大學的蔣介石銅像基座則被以黑漆噴寫「威權遺毒」。

中山大學校長鄭英耀昨表示，尊重、理解學生對歷史事件及特定人物的看法，他認為學生的作法「還算理性」，「這也是一種學習」，學校不會懲處學生。此外，學校已組成涵蓋教職員、學生及校友的委員會，也開過一次會討論銅像處理方式與原處空間利用，未來會有很合適的決議。

高師大校長吳連賞則表示，噴漆的應非高師大的學生，但不管是誰所為，他尊重多元意見表達。對於是否要遷移銅像？需要校內開會討論。

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  • 蔣介石銅像基座被以黑漆噴寫「威權遺毒」。（記者方志賢翻攝）

    蔣介石銅像基座被以黑漆噴寫「威權遺毒」。（記者方志賢翻攝）

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