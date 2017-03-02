徵集國民黨政治檔案 政院尋解套方案
2017-03-02
〔記者李欣芳、楊淳卉／台北報導〕為落實轉型正義，政院內部正審查由國發會檔案管理局提報的「政治檔案法草案」，規劃將國民黨等政黨、團體持有的政治檔案及戒嚴時期重要資料，經審定後移歸國有並公開，不過，為避免牴觸憲法保障人民財產權等規定，政院慎重評估徵集國民黨政治檔案的適法性，正研議解套方式，大方向傾向要徵集。
可能改訂在促轉條例中
民進黨版的「促進轉型正義條例草案」、政院的「政治檔案法草案」都列為立院本會期優先法案，政院官員透露，未來也可能將徵集戒嚴時期相關政治檔案的規定，改為訂在促轉條例中，包括徵集國民黨政治檔案的相關問題，政院將進一步研議如何解套，現在則期盼促轉條例先完成立法。
「政治檔案法草案」明訂，民間私人或團體持有一九四五年到九二年政治檔案，應通報主管機關國發會檔案局，經主管機關審定者應移歸國家。
草案也賦予檔案局主動向私人或團體訪求檔案的權力。雖然國民黨黨史館長王文隆去年在參與檔案局的立法研商會議中，明確反對將黨史館納入法律規範，但「政治檔案法草案」仍規劃國民黨必須主動通報檔案局審定其持有的政治檔案，如經認定為國家檔案，就應移歸國家。
草案也規劃，私人或團體的檔案移交給檔案局，應以原件為原則，可以捐贈或者是解釋其取得檔案的來源後，提出補償的申請，檔案局將找專家估價提出適當補償金額。
此外，時代力量昨召開黨政會議，邀中研院法律所副研究員黃丞儀研議實踐轉型正義推動進程。時力發言人李兆立會後轉述會議結論表示，時力盼立院民進黨團堅守承諾，儘速完成「促轉條例」立法，時力也會在二讀會時提出修正動議，參考德國經驗，將「人事除垢」規範納入，追究威權時期加害人相關責任，司法人員、教師或公務員，若經聽證程序確認為加害人，在一定時間內不能再擔任相關職位。
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