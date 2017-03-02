3館合作 受難者家屬、學者肯定

2017-03-02

〔記者楊媛婷／台北報導〕國家人權博物館籌備處、二二八紀念館及台北二二八紀念館等三館昨簽署合作備忘錄，未來將合作整理出版二二八及白色恐怖等檔案史料，盼有助追求真相、落實轉型正義。對此，二二八受難者團體及學者都表達肯定。

台灣政治受難者關懷協會名譽理事長蔡寬裕表示，三館簽署合作備忘錄意義重大，過去三館屬於不同單位管轄，但性質相同，卻將二二八事件與白色恐怖切開，漠視兩者是延續性的一體事件，他認為三館資源共享，將有助於人權正義的推動。

蔡寬裕也為鄭麗君被部分媒體抨擊文化部不該介入政治的言論抱不平，「威權解體若沒有轉型正義，民主無法深化，鄭麗君的措施就是一個文化部長本來就該做的事。」

中研院台史所研究員許雪姬表示，三館過去常面臨研究經費不足、資源稀少問題，如今以國家層級促進三館合作，將有助於研究經費更合理與適當地運用。

台大歷史系教授花亦芬也認為，三館合作除了讓三方研究人力相互支援，加速檔案解密，及卷宗資料數位化的上架，相信在文化部的挹注下，未來三館數位檔案關鍵字也能整合統一，「對研究者而言，三館資料的關鍵字若能先行統合，就不會有掛一漏萬的問題。」