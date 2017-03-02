落實轉型正義 人權3館簽備忘錄

2017-03-02

〔記者楊媛婷、鍾泓良／台北報導〕歷史真相的還原再度邁出重要一步！在文化部長鄭麗君的倡議下，文化部所屬國家人權館籌備處與台北市政府、二二八事件紀念基金會昨簽署「合作備忘錄」，未來國家人權館、二二八紀念館、台北二二八紀念館將合作整理檔案，並提出從戰後二二八事件到戒嚴時期整體的研究脈絡，透過檔案還原真相，找出加害者，讓轉型正義有歷史為證。

整合檔案史料 找出加害者

三館昨由鄭麗君、二二八紀念基金會董事長薛化元及台北市副市長陳景峻代表簽署合作備忘錄。鄭麗君強調，轉型正義是面對歷史，還原真相找出加害者，使加害者的身分不再無限擴大，才能撫平受難者心中的悲痛，也讓背負加害者包袱的無數台灣人走出枷鎖。

鄭麗君說，過去人們都說歷史留待後人，「二二八事件已經七十年，我們就是後人」，「從二二八到白色恐怖，是台灣歷史與世界人權史上的共同傷痛，這是不分左右、族群、統獨，這塊土地上台灣人民世代承受巨大的歷史悲劇，面對歷史，我們沒有迴避的責任。」鄭麗君表示，推動轉型正義也同樣不分任何立場與族群，轉型正義的工作包含還原真相、釐清責任歸屬、平反賠償等，但最重要的一環，則是將轉型正義的成果做為台灣人權教育的基礎。

鄭麗君指出，目前已將人權館籌備處組織草案送入政院，過去人權館僅管理景美與綠島人權園區，及不當審判共一萬零六十七件卷宗等，未來人權館將統整並研究台灣戰後到威權時代的史料，成為展示人權教育的基礎，「在法律尚未完成前，透過三館合作、史料共同研究，還原二二八事件到白色恐怖的真相，讓眾人知道台灣曾發生什麼樣的歷史。」

薛化元表示，未來三館合作，將讓台灣戰後包含二二八事件到白色恐怖的史料整合，也讓關心人權的組織與人士有互通的空間，透過合作將深化轉型正義。

陳景峻也認為，國人呼吸自由民主的空氣之際，也不能忘記追求還原歷史的真相，三館合作能透過歷史的共同研究，還原真相，並追查迫害者，避免悲劇重演。

昨天與會的受難者後代、大眾教育基金會董事長簡明仁表示，父親簡吉因推動台灣農民組合運動，日本時期就被檢肅拘留，「那十幾年，家人都知道父親關在哪裡，但二二八事件後，父親遭到追捕並槍決，家人都不知道父親在哪。」他指出，「推動轉型正義，就是尋找歷史真相，還長輩清白」，唯有做壞事者受到懲罰，行公義者受到尊敬，台灣社會才能擁有上升的力量。