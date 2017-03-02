| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
 首頁 > 政治

落實轉型正義 人權3館簽備忘錄

2017-03-02

〔記者楊媛婷、鍾泓良／台北報導〕歷史真相的還原再度邁出重要一步！在文化部長鄭麗君的倡議下，文化部所屬國家人權館籌備處與台北市政府、二二八事件紀念基金會昨簽署「合作備忘錄」，未來國家人權館、二二八紀念館、台北二二八紀念館將合作整理檔案，並提出從戰後二二八事件到戒嚴時期整體的研究脈絡，透過檔案還原真相，找出加害者，讓轉型正義有歷史為證。

整合檔案史料 找出加害者

三館昨由鄭麗君、二二八紀念基金會董事長薛化元及台北市副市長陳景峻代表簽署合作備忘錄。鄭麗君強調，轉型正義是面對歷史，還原真相找出加害者，使加害者的身分不再無限擴大，才能撫平受難者心中的悲痛，也讓背負加害者包袱的無數台灣人走出枷鎖。

鄭麗君說，過去人們都說歷史留待後人，「二二八事件已經七十年，我們就是後人」，「從二二八到白色恐怖，是台灣歷史與世界人權史上的共同傷痛，這是不分左右、族群、統獨，這塊土地上台灣人民世代承受巨大的歷史悲劇，面對歷史，我們沒有迴避的責任。」鄭麗君表示，推動轉型正義也同樣不分任何立場與族群，轉型正義的工作包含還原真相、釐清責任歸屬、平反賠償等，但最重要的一環，則是將轉型正義的成果做為台灣人權教育的基礎。

鄭麗君指出，目前已將人權館籌備處組織草案送入政院，過去人權館僅管理景美與綠島人權園區，及不當審判共一萬零六十七件卷宗等，未來人權館將統整並研究台灣戰後到威權時代的史料，成為展示人權教育的基礎，「在法律尚未完成前，透過三館合作、史料共同研究，還原二二八事件到白色恐怖的真相，讓眾人知道台灣曾發生什麼樣的歷史。」

薛化元表示，未來三館合作，將讓台灣戰後包含二二八事件到白色恐怖的史料整合，也讓關心人權的組織與人士有互通的空間，透過合作將深化轉型正義。

陳景峻也認為，國人呼吸自由民主的空氣之際，也不能忘記追求還原歷史的真相，三館合作能透過歷史的共同研究，還原真相，並追查迫害者，避免悲劇重演。

昨天與會的受難者後代、大眾教育基金會董事長簡明仁表示，父親簡吉因推動台灣農民組合運動，日本時期就被檢肅拘留，「那十幾年，家人都知道父親關在哪裡，但二二八事件後，父親遭到追捕並槍決，家人都不知道父親在哪。」他指出，「推動轉型正義，就是尋找歷史真相，還長輩清白」，唯有做壞事者受到懲罰，行公義者受到尊敬，台灣社會才能擁有上升的力量。

廣告
  • 國家人權館籌備處與二二八紀念館、台北二二八紀念館昨簽署合作備忘錄，將攜手整理二二八事件到戒嚴時期的相關檔案，盼有助還原真相，找出加害者，進一步落實轉型正義。圖為代表三館簽約的文化部長鄭麗君（中）、二二八基金會董事長薛化元（右）及台北市副市長陳景峻。（記者胡舜翔攝）

    國家人權館籌備處與二二八紀念館、台北二二八紀念館昨簽署合作備忘錄，將攜手整理二二八事件到戒嚴時期的相關檔案，盼有助還原真相，找出加害者，進一步落實轉型正義。圖為代表三館簽約的文化部長鄭麗君（中）、二二八基金會董事長薛化元（右）及台北市副市長陳景峻。（記者胡舜翔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二二八 人權
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：落實轉型正義 人權3館簽備忘錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.