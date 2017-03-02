蔡正元酸馬像228孝子鞠躬哈腰 馬辦回擊：刻意挑動省籍情結

2017-03-02

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨政府力推紀念二二八，藍營除了質疑民進黨刻意挑起族群仇恨與階級世代對立，還有人將矛頭指向自家人。國民黨中央政策會執行長蔡正元昨在臉書轉貼媒體的社論標題「馬英九的軟弱」，批評馬在總統任內不聞不問外省籍的受害者，每到二二八就只會像「孝子」一樣，去向二二八遺族鞠躬哈腰。蔡並說，某媒體社論標題公開指明馬軟弱，馬英九辦公室卻「悶屁不響」。

蔡：媒體批軟弱 馬辦悶屁不響

蔡正元說，馬英九每到二二八，就像「孝子」般穿黑西裝，打黑領帶，胸口紮白花，去向「二二八遺族」鞠躬哈腰致意，但二二八基金會公布的「受難者」，卻沒有幾人是在當年二月廿八日「受難」，反而在當天「受難」的外省人，都不是基金會賠償的人，馬英九當政也未加聞問，難怪媒體要公開批馬軟弱！

對此，馬英九辦公室發言人徐巧芯回應，「黨內互打」已經是老套了，「蔡執行長還玩不膩嗎？」蔡正元身為國民黨政策會執行長，在臉書上如此公開發言，是代表中央黨部對前主席、前總統的聲明和指責嗎？二二八事件是中華民國也是台灣人要共同面對的歷史，蔡刻意挑動省籍情結，究竟有何意圖？

徐巧芯：黨內互打 蔡還玩不膩嗎

徐巧芯表示，蔡正元的批評都是出於政治動機，為個人政治利益，混淆焦點，才是造成社會對立的最大問題，無助於社會的和解與共生。有關「二二八」馬已說明，當時的領導人當然有其責任，這就是政治責任，「面對歷史，就事論事；面對家屬，將心比心」，這是馬的一貫態度，希望蔡正元不要惡意扭曲馬的原意，甚至挑撥，還給社會和家屬安寧。

她進一步表示，身為國家領導人，馬認為有義務要為過去政府的歷史錯誤負起責任，道歉是代表政府謙卑面對歷史錯誤，蔡正元卻用「鞠躬哈腰」等尖酸刻薄的字眼，刻意挑動省籍對立，居心何在？這對國民黨贏回民心有幫助嗎？恐怕只是讓國家產生更多撕裂而已！