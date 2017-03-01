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輔大蔣銅像遭夜襲 警民爆衝突

2017-03-01

砂輪機切鋸 校內外四人送辦

〔記者李雅雯、王宣晴、陳慰慈、陳薏云、花孟璟／綜合報導〕二二八事件昨天屆滿七十週年，輔仁大學利瑪竇大樓旁蔣介石銅像昨凌晨受到學生及校外人士共十多人「襲擊」，使用砂輪機切鋸銅像，警方獲報後到場制止，雙方爆發衝突，三位學生及一位社會人士被警方帶回送辦，檢方訊後請回。

輔大︰將設委員會處理銅像

對此事件，輔大公共事務室主任吳紀美回應，校方規劃成立銅像處理委員會，針對校內所有銅像，參考其他學校作法，搭配校園內整體景觀進行調整。

輔大也發表聲明稿，指對方屢勸不聽，為維護校園安全而通知警方處理，強調校方尊重學生各種立場和言論自由，但是不容許校內外人士破壞學校公物。

十多名「襲擊」銅像的參與者中，包括輔大宗教學系學生羅宜、哲學系學生陳奇政等人。羅宜事後發表公開聲明，譴責輔大不願正視蔣介石對歷史的傷害，甚至視其為恩人的行為不當，他呼籲輔大校方及社會大眾，「威權不值得留念，正視轉型正義。」

羅宜、陳奇政等人昨凌晨使用砂輪機切鋸銅像，且全程上網直播。拍攝者旁白說，「勇敢的少年仔喔，為了台灣的轉型正義，正在拆輔仁大學蔣介石的銅像。」

輔大警衛制止未果後報案。警方到場後，參與者嘲諷，「唉唷，中華民國警察愈來愈多了唷，來保護蔣介石的銅像喔」、「警察可以這樣子進入校園嗎？」由於銅像相當硬，切鋸不順利，在繩拉不倒也鋸不斷下，現場有人提議，「不然酒倒下去給他燒啦」，「不能燒至少要切幾塊肉下來啦」。最後銅像手拄枴杖已鋸斷，銅像左足部分也有毀損。

警方上前制止並企圖關閉電源時，與群眾拉扯，兩名警員被抓傷，眼鏡被奪下折斷，警方逮捕四名辱罵及攻擊員警者送辦。

警方表示，四人被帶回警局後態度配合，認為破壞銅像是場革命，遭破壞的銅像維修費約五千元，校方暫不提告毀損，訊後依妨害公務罪嫌移送法辦。四人上偵防車時還不斷高喊：「政府不做，人民做。」地檢署訊後將四人請回，擇期再傳喚。

新店、花蓮傳蔣銅像遭潑漆

除輔大銅像事件外，新北市新店區及花蓮縣壽豐鄉也分別發生蔣介石銅像遭潑噴油漆。法務部新店戒治所對面的蔣介石銅像昨凌晨被潑紅漆，警方獲報後主動調閱監視器，掌握犯案車輛，將通知車主到案，並朝毀損公物方向偵辦。

壽豐鄉吳全社區活動中心前的蔣銅像則在昨晚九時被用紅漆噴上「兇手、悼念二二八、勿忘張七郎」等字句。噴漆的大學生說，此一行動不是要撕裂族群、喚起傷痛，而是希望讓保守、冷漠的花蓮人理解蔣介石真正的歷史定位。

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  • 輔大校內的蔣介石銅像昨遭破壞，上頭被貼滿陳澄波等二二八受難者名單，並留下砂輪機切鋸的破壞痕跡。（記者李雅雯攝）

    輔大校內的蔣介石銅像昨遭破壞，上頭被貼滿陳澄波等二二八受難者名單，並留下砂輪機切鋸的破壞痕跡。（記者李雅雯攝）

  • 輔大校內的蔣介石銅像昨遭破壞。（記者李雅雯攝）

    輔大校內的蔣介石銅像昨遭破壞。（記者李雅雯攝）

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