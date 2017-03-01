怕引發六四聯想…中國低調紀念二二八
2017-03-01
〔記者林良昇／台北報導〕今年是二二八事件七十週年，中國官方先前定調二二八是台灣人反抗專制統治、爭取基本權利的正義行動，聲稱會舉辦紀念活動，但最後卻僅辦座談會。我方涉中官員分析，我政府對二二八態度是公開歷史檔案，還原歷史真相，但對北京而言卻十分尷尬，因為若太過深入，不免觸及「六四」武力鎮壓群眾等事件，等於是搬石砸腳。
針對二二八事件七十週年，中國國台辦日前肯定二二八事件是台灣「同胞」反抗專制統治、爭取基本權利的正義行動，是「中國人民解放鬥爭的一部分」，台灣民主自治聯盟（台盟）會在北京舉辦紀念台灣人民二二八起義七十週年的座談會。
台盟在廿三日舉辦座談會，中國全國政協副主席、台盟中央主席林文漪在會中說，台灣人民發動了反對國民黨當局獨裁統治的愛國民主運動，與大陸人民開展的反飢餓、反迫害、反內戰運動相互呼應，匯聚成了愛國民主運動的巨大洪流，並重申反對「台獨」。
中國官方雖稱會有二二八事件七十週年的相關紀念活動，但相關公開資料顯示，僅有台盟和其相關單位確實有舉辦數場座談會，而座談會論調注重於堅持九二共識、反台獨等說法，與中國官方涉台單位的論調一致，並沒有新意。
對此，陸委會日前表示，中國大陸當局應公正、客觀看待歷史事實，正確理解事件本質，並強調對歷史真相的處理，在中國大陸面對內部訴求時，可以做為共享的價值與努力方向。
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