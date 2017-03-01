二二八拚轉型正義 原民不缺席
2017-03-01
昨天是二二八事件七十週年，原住民運動團體與聲援者齊聚凱道舉行記者會，強調「二二八是屬於這塊土地上的每個人，沒有人是局外人」，呼籲政府也應正視原住民土地被剝奪的歷史，落實原住民的轉型正義。
記者會後，與會者戴上口罩、手持百合花，繞行二二八公園，表達對受難者哀悼。（圖文︰記者吳柏緯）
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