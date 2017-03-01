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向受難者致敬 青年「走過」二二八

2017-03-01

撫慰歷史傷痕 共生音樂節邁入第五年

〔記者蕭婷方／台北報導〕由青年學生自主發起、籌備的共生音樂節今年邁入第五年，昨於凱達格蘭大道登場，適逢二二八事件七十週年，為提醒青年世代不要忘記前人奮鬥的鮮血，活動以「欲行ê路」為題，先邀青年以遊行方式走踏二二八事件現場，透過「路」的意象體現台灣人走過的艱辛與坎坷。

體現台灣人走過的艱辛「路」

同時，別於年長世代悲情與苦情的受難形象，活動也有獨立樂團陸續登場，以熱情的音樂悼念二二八事件，期許台灣能揮別歷史傷痕向前行。

昨天的遊行從當年二二八軍人鎮壓平民的行政長官公署（行政院）出發，途經當年二二八處理委員會開會的中山堂，最後在凱道聚集，於二二八受難者群像看板前致上象徵「偉大的愛」的白百合。

隊伍還復刻一九八七年鄭南榕發起「二二八平反運動」的手舉牌與布條，除向鄭南榕致敬外，更代表年輕世代承接起對台灣歷史真相與反省的路。

共生音樂節總召蔡喻安表示，過去國民政府將二二八事件歸咎於查緝私菸，但真正引發全國人民激憤的卻是行政長官公署的掃射，希望透過重返當時民眾集結的路線，反轉過去的謊言教育。

活動現場也有民間司法改革基金會、陳文成博士紀念基金會、台灣芒草心慈善協會、台灣農村陣線等超過四十個本土社團擺攤，向民眾闡述台灣島上各自關懷的社會議題、理念；至於「真人圖書館」專區，則透過政治受難者將自己所知、所想及所經歷過的生命經驗，傳達給參與民眾。

活動進行至傍晚，有數十名中華民國退役將官社會服務總會成員，高舉「年金改革、先改政務官」、「堅持九二共識、反對台獨」旗幟，並向參與音樂節民眾叫囂，但隨即由警力隔開。

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  • 二二八事件昨屆滿七十週年，由青年學生自主發起的共生音樂節邁入第五年，參與的學生舉行遊行紀念二二八，並在受難者群像前獻上白百合。（記者蕭婷方攝）

    二二八事件昨屆滿七十週年，由青年學生自主發起的共生音樂節邁入第五年，參與的學生舉行遊行紀念二二八，並在受難者群像前獻上白百合。（記者蕭婷方攝）

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