指司法官收賄 張靜︰若被懲處就提證據
2017-02-28
〔記者王冠仁／台北報導〕律師張靜日前投書指稱「有五％至十％法官或檢察官收錢」，引發司法院、法官協會、檢察官協會抗議，檢方並指他恐違反「律師倫理規範」，引發揣測是否會移請律師公會對他懲戒調查。張靜昨開記者會聲稱，現在不方便提出具體名單，若屆時他被移送懲處，在懲處庭上會提出證據。
張靜是司法官訓練所第十八期結訓，曾任檢察官，他表示廿八年前寫下「不昏的法官哪裡找」一文並投書，此次只是重申以往說法，也代表他卅七年來從事司法事務的觀感與經驗，「我為什麼要拿出證據？」他認為證據是司法院等司法單位要去調查，責任不在他。
張靜話鋒一轉，表示若台灣採用陪審制，法官不再獨自認定事實，改由陪審團，就沒有人想行賄法官，雖然陪審團也可能被行賄，但行賄十二個陪審員要比行賄一個法官困難多了，且陪審團辦完一案就解散，不會淪為政治打手。
前來聲援的法治時報社長黃越宏說，司法界拿錢方式「一直進化」，很多司法官轉任律師後，透過同期同學的法官、檢察官，由在外接案的律師代為行賄司法官。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 張靜
政治‧本日最多瀏覽
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 瘦了中央肥了地方！五都改制公務員增逾5千人
- 指司法官收賄 張靜︰若被懲處就提證據
- 郝陣營暗批放話影武者╱吳反擊 促「對手」自我檢討
- 清泉崗毒品案 檢舉破案有賞
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 掰了姚元浩！王心凌分手後首度透露心境...
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
- 委外流標 澎湖路外、路邊停車收費喊卡
- 上班一族徵文─360行工作照
- MWC機王較勁 Sony全球首推4K HDR手機
- 回望《黃金年代》 23藝術家展出
- 牟淑鳳、洪夢霞 撞進安麗盃
- 唯美巴塞爾 預覽浪漫女錶
- 浪漫夜櫻 新竹公園亮起來
- 冷氣團明天報到！北台灣週末低溫下探10度
- 資生堂眼線筆出包 主動下架逾25萬支
- 保育類草鴞 驅鳥繩纏住餓死
- MWC預告5G時代 3年後商轉
- 鹿港福德宮 金元寶回娘家過爐
- 五木寬演歌自彈自唱 翁立友爽喊此生無憾
- 自由廣場》人民頭家談中正紀念堂轉型
- 94年來頭一遭 來義二峰圳停水了
- 《高市今年首例》杉林傳禽流感 撲殺5613隻鴨
- 基隆公義和平協會帶領 走讀228
- 青峰發聲慰粉絲 打臉假帳號
- 鼓鼓珍惜工作機會 休假想看河馬拉屎
- 抄連勝文政見？》停車位共享 柯P：政策與時俱進
- 「雙士」軍備競賽 騎士搶波格特
- 《奧斯卡最佳男女配角》馬赫夏拉首奪金穆斯林 薇歐拉飆淚
- 《屏東首例》竹田傳禽流感 撲殺2255隻肉鴨
- 僑委會擬定計畫 助僑界紀念二二八
- 受難者家屬：透過教育認識228
- 近距拍鳥被批沒品 提告不起訴
- 川普將提預算案 增國防支出540億美元
- 木棒聯賽》 團體戰＋情蒐 普門連2年季軍
- 馬：蔣當然有責任
- SBL「數據王」 全遭洋將攻佔
- 曾俊華獲提名 林鄭月娥遭抗議
- 擊敗IS 美國防部提初步計畫
- 筌聖控制外勞 早已被勞動部罰鍰、撤聘僱許可
- 連假最後1天 北返最好提早上路
- 桃園市府蔣銅像 將移除
- 避免對立 中正紀念堂每年228閉館
- 《奧斯卡》艾瑪史東擊退老將封后 凱西熬出頭稱帝
- 冷面殺手自學 變身直播達人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：指司法官收賄 張靜︰若被懲處就提證據
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分