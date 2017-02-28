指司法官收賄 張靜︰若被懲處就提證據

2017-02-28

〔記者王冠仁／台北報導〕律師張靜日前投書指稱「有五％至十％法官或檢察官收錢」，引發司法院、法官協會、檢察官協會抗議，檢方並指他恐違反「律師倫理規範」，引發揣測是否會移請律師公會對他懲戒調查。張靜昨開記者會聲稱，現在不方便提出具體名單，若屆時他被移送懲處，在懲處庭上會提出證據。

張靜是司法官訓練所第十八期結訓，曾任檢察官，他表示廿八年前寫下「不昏的法官哪裡找」一文並投書，此次只是重申以往說法，也代表他卅七年來從事司法事務的觀感與經驗，「我為什麼要拿出證據？」他認為證據是司法院等司法單位要去調查，責任不在他。

張靜話鋒一轉，表示若台灣採用陪審制，法官不再獨自認定事實，改由陪審團，就沒有人想行賄法官，雖然陪審團也可能被行賄，但行賄十二個陪審員要比行賄一個法官困難多了，且陪審團辦完一案就解散，不會淪為政治打手。

前來聲援的法治時報社長黃越宏說，司法界拿錢方式「一直進化」，很多司法官轉任律師後，透過同期同學的法官、檢察官，由在外接案的律師代為行賄司法官。