郝陣營暗批放話影武者╱吳反擊 促「對手」自我檢討

2017-02-28

〔記者陳文嬋、王榮祥、蘇福男、張安蕎／綜合報導〕國民黨主席選舉競爭白熱化，參選人郝龍斌、吳敦義隔空交火。郝陣營前晚聲明絕不接受整合，並稱不論是人頭黨員、攻擊批評或耳語放話，大家可能最後還是會知道誰是「影武者」。對此，吳昨在高雄反擊，強調「影武者不是我」，反酸對手應自我檢討，而不是隨意對外亂放話。

大老出面協調？ 吳︰一定有人關心

媒體詢問是否有黨內大老出面協調整合？吳說，一定有人關心，但有人同意，有人不同意，半個月前很多人問他，但這種協調要因緣俱足才有可能。至於有無可能與其他人合作？吳也說因緣俱足才有可能，他並分析因緣俱足的機會迄未看到。

尋求連任的黨主席洪秀柱昨出席新北市擎天協會活動，媒體詢問傳聞郝、吳「整合」失敗，無法組成「抗洪陣線」，洪回應說，「不要用這種方式見縫插針，製造彼此之間不愉快，選舉快快樂樂地選！」

另一參選人詹啟賢昨也在高雄爭取支持。針對三一九槍擊案再受質疑，詹說，他十二年來說法都一樣，週三會以最大誠意、帶證據在中常會再次說明，盼此事以後別再成為藉口。