焦點評論》裁併又復編 決策反覆傷士氣
2017-02-28
記者羅添斌／特稿
軍方組織歷經多次變動，雖然在大環境潮流發展下，組織精簡扁平化是必然的趨勢，但許多部隊單位裁了又復編，部分單位的隸屬在不同軍種之間移來移去，正凸顯軍方高層決策失當、計畫不盡周延的缺失。
組織變動不當的案例不勝枚舉，以飛彈部隊三月一日要移編給空軍為例，飛彈部隊早期隸屬陸軍，後來改隸國防部參謀本部，經歷移給空軍、移回參謀本部，如今又再移到空軍，讓各界看傻了眼。
再以固定翼反潛機為例，S2T反潛機原屬空軍，一九九九年移編給海軍，但在二○一三年S2T部隊又連同新加入的P3C反潛機移交給空軍；如今軍方內部盛傳，蔡政府上台後，也在思考固定翼反潛機的指揮及運用是否回歸海軍系統。
部隊裁撤或是取消任務後，換首長又有不同思考的事件也一再上演。例如中科院直接隸屬軍方時期，是由憲兵進駐負責維安，但中科院法人化後，軍方撤走憲兵改由保全負責，在蔡政府上台後，軍方又計畫讓憲兵重新進駐。憲兵機車連也類似，軍方當年無視立委及後備憲兵團體呼籲，堅持裁撤，造成今日要動支百萬元委請民間來做專業教練的結果。
近廿年來，國防部長來來去去，出身於不同軍種背景的部長對特定部隊單位的愛好不同，結果就是造成同一部隊單位不斷改隸、單位裁併後又再恢復等事例，屢見不鮮。至於軍方相關決策失當、計畫不盡周延的缺失，只能留待監察院調查處理。
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