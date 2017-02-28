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清泉崗毒品案 檢舉破案有賞

2017-02-28

軍方提供個人獎金10萬 團體50萬

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長馮世寬昨在空軍司令沈一鳴上將陪同下，專程視導空軍清泉崗毒品事件。為儘速釐清案情，馮世寬指示提供獎金，盼各界人士勇於舉發本案案情。國防部表示，若因而破案，將提供個人十萬元、團體五十萬元獎金作為獎勵，期達營外防制、營內嚇阻、部隊無毒。

馮世寬並要求全軍官兵正視本次事件對軍譽的影響，此時應團結一致來防制不法情事發生。馮世寬指出，此事件已進入司法偵查程序，相關單位除應全力配合外，更要從營區整體防護的角度出發，針對油、彈庫及營區重要機敏處所安全，應在既有規定下，嚴密查處作為，確保營安、人安及物安。

沈一鳴則在清泉崗基地召集聯隊長、士官督導長暨相關重要幹部鼓舞士氣並實施反毒宣導。沈一鳴表示，為維護國家安全，空防戰力不可廢弛，期勉聯隊長及各級重要幹部，隨時提高警覺，防範危安事件，並穩定官兵心緒，團結部隊士氣。

此外，海軍艦隊指揮部前黃姓中校涉毒，回到部隊後拒絕尿檢，且迅速申請退伍獲准，引發質疑是否官官相護。海軍昨指出，黃姓中校因涉嫌營外違法犯紀行為，即列為汰除對象，海軍不再維護其權益及工作權，因此核准退伍，絕無官官相護情事。黃員所涉案件由檢警偵辦中，尿液化驗報告尚無結果，海軍後續將配合依法辦理。

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  • 防長馮世寬（左）昨赴清泉崗視察，籲各界對毒品案進行舉發。（軍聞社提供）

    防長馮世寬（左）昨赴清泉崗視察，籲各界對毒品案進行舉發。（軍聞社提供）

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