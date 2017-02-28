TPP還沒玩完 政院︰修法不喊卡
〔記者曾韋禎／台北報導〕政府為爭取加入「ＴＰＰ」（跨太平洋夥伴協定），已於本屆立法院提出十項修法，但至今僅具急迫性的遠洋「漁業三法」完成三讀，其他七項草案仍躺在委員會內。身兼經貿談判總代表的行政院政務委員鄧振中表示，這都是有益台灣的修法，不會因美國是否退出ＴＰＰ就停止。
十項相關修法 僅漁業三法三讀
為整備我國的法規、制度提升到ＴＰＰ規範，政府在第九屆立法院已陸續送入十項修法，其中，為防止歐盟對台灣遠洋漁業祭出「紅牌」，而趕於去年七月三讀通過漁業三法，其他七項草案在一讀付委後尚未排審。
在立院待審的七項修法，「商標法」是規範商標之民事侵權，改以明知或可得而知為主觀要件；「專利法」擴大專利優惠期，專利期也可因審查延遲而延長；「植物品種及種苗法」將苔蘚類、多細胞藻類正面表列，納入品種權保護；「農藥管理法」依農藥新成分、變更劑型、新增使用範圍，分別規範許可證效期；「化粧品衛生管理條例」將修正為「化粧品衛生安全管理法」，並以產品登錄號碼及查詢系統取代標示許可證字號制度；「藥事法」將延長試驗資料的保護期間、強化專利連結制度；「郵政法」規範以價格或重量界定函件，資費亦應適當反映合理利潤。
導入更高階規範 有助後續談判
美國總統川普在今年一月甫上任就退出ＴＰＰ，我方相關修法是否將因此延宕，以致優先法案也未見列入？鄧振中表示，台灣遲早都要配合國際趨勢向前走，還是希望能夠完成三讀，台灣就能打好基礎，去試探各種的可能性，未來在參與ＴＰＰ時會談得更快，我們也沒多少時間可以一直等下去，會與各委員會召委協調，有空檔就爭取排審。
台灣智庫執委賴怡忠也認為要繼續推動修法。他指出，即使是沒有美國的ＴＰＰ，還是有日、加、澳等國，對台灣仍具吸引力，就要嘗試加入。其次，許多同時參與ＴＰＰ、ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴關係協定）的國家，因其國內規範已經配合ＴＰＰ而提升，他們也希望能在ＲＣＥＰ導入更高階的規範。
他強調，這些規範也是台灣未來要改革、與國際接軌的方向，本來就該做；況且，就算未來台灣與美國或其他國家談判雙邊協定時，可能也是要依循這些規範。
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