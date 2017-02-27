國民黨魁選舉》319案 詹啟賢最快週三赴國民黨說明

2017-02-27

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副主席陳鎮湘日前質疑三一九槍擊案未交代清楚，引發黨主席參選人、時任奇美醫院院長詹啟賢不滿，要求在中常會上說明，黨中央對此回應，詹最快三月一日到黨中央說明。但是要採記者會形式或是在中常會上報告，雙方還在談。

中常會報告或召開記者會 雙方還在喬

據了解，國民黨原安排三月一日中常會後，由秘書長莫天虎主持記者會，讓詹啟賢說明，但詹陣營不希望用記者會方式，盼能在中常會上列入議程並報告，讓發言列入中常會正式紀錄，相關細節還在協調中。

黨主席參選人吳敦義、郝龍斌、洪秀柱及詹啟賢等人昨各有拜票行程。詹在屏東舉辦多場座談，吳參加新竹湖口鄉關懷鄉親協會活動，並與郝先後出席桃園市青工總會長交接，郝洪也先後參加台灣新住民發展協會新春團拜。

針對再度傳出「郝吳」整合的議題，郝龍斌強調，選前不可能談整合，國民黨「喬」、「選前放話」的文化應該要改，而現在還放話談整合的陣營，可能是自己沒有信心能得到大多數黨員支持。