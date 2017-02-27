國民黨魁選舉》319案 詹啟賢最快週三赴國民黨說明
2017-02-27
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副主席陳鎮湘日前質疑三一九槍擊案未交代清楚，引發黨主席參選人、時任奇美醫院院長詹啟賢不滿，要求在中常會上說明，黨中央對此回應，詹最快三月一日到黨中央說明。但是要採記者會形式或是在中常會上報告，雙方還在談。
中常會報告或召開記者會 雙方還在喬
據了解，國民黨原安排三月一日中常會後，由秘書長莫天虎主持記者會，讓詹啟賢說明，但詹陣營不希望用記者會方式，盼能在中常會上列入議程並報告，讓發言列入中常會正式紀錄，相關細節還在協調中。
黨主席參選人吳敦義、郝龍斌、洪秀柱及詹啟賢等人昨各有拜票行程。詹在屏東舉辦多場座談，吳參加新竹湖口鄉關懷鄉親協會活動，並與郝先後出席桃園市青工總會長交接，郝洪也先後參加台灣新住民發展協會新春團拜。
針對再度傳出「郝吳」整合的議題，郝龍斌強調，選前不可能談整合，國民黨「喬」、「選前放話」的文化應該要改，而現在還放話談整合的陣營，可能是自己沒有信心能得到大多數黨員支持。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 清泉崗基地毒品案 被疑有「政治動機」
- 反制中國火箭軍 我飛彈軍3月成軍
- 司改委員張靜：5至10％司法官收賄 法官協會促張3日內向偵查機關告發
- 郝吳陣營整合無望 雙方撕破臉隔空交火
- 看問題》中國1500枚飛彈對台 我飛彈攻守比例應調整
網友回應
熱門新聞
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 中國女疑跳河輕生 太胖沉不下去保一命
- 禁宰令才解除 宜、花、台南又爆疫情
- 木棒聯賽》成晉二刀流壓陣 平鎮扣倒南英
- 自由廣場》台中●華府●西雅圖
- 哈波增胖後 首揮就開轟
- 春訪團印尼表演 濃濃台灣味饗僑胞
- 搶救世大運票房 祭「抵稅」優惠
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 疑瓦斯外洩 台中一家3口中毒送醫
- 一年拿八標案？ 客委會遭爆圖利特定廠商
- 中正紀念堂轉型 「慈湖陵寢也應撤兵」
- 自由廣場》我敲開了白金漢宮的台灣門
- 櫻木花道跑馬 4700位選手湧進新社
- 論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮
- 阿翔婚變傳聞多 五味雜陳慶生
- 紫南宮發錢母 信眾冒雨排長龍
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 月津港賞燈 明晚閉幕來聽歌
- 愛車被刮花…凶手是野狗
- 扎根嘉義 草草戲劇節今年布，可以
- 女巫聚集咒川普 基督徒反制
- 《婚前贈屋》億萬富商染性病 落跑新娘判還屋
- 外資續撤 中媒憂千萬工作不保
- 富岡漁港破敗髒醜 黃健庭猛搖頭
- 紐奧良嘉年華 小貨卡撞人群28傷
- 手機擲筊定生死 女縱身跳海獲救
- 自由共和國》林孟皇／司法國是會議委員向人民報告
- 自由廣場》月加班限46小時合理嗎？
- 土地公慶生 車城福安宮萬頭攢動
- 義竹鄉垃圾場 轉型太陽能發電場
- 不要命！ 騎上五楊高架 還玩手機
- 高中特色選修 教養魚學水產
- NBA》勇士49勝 率先晉級季後賽
- 川普明國會演說 美股不安
- 《中日對照讀新聞》謎のキノコ、黒トリュフでした パン屋の愛犬がお手柄 神秘的蕈類竟是黑松露 麵包店愛犬立大功
- 攔截中國軍機 日機2架增為4 架
- 《金酸莓獎》「蝙蝠俠對超人」4爛 「希拉蕊的美國」並列大贏家
- 南韓連2戰打「古」成功
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨魁選舉》319案 詹啟賢最快週三赴國民黨說明
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分