中校疑涉毒拒尿檢 海軍竟准退伍
2017-02-27
〔記者黃旭磊、黃建華、羅添斌、李忠憲、許國楨／綜合報導〕海軍艦指部黃姓前中校副處長於一月十一日凌晨與朋友聚會後，遭警方臨檢攔查，發現隨身背包內有疑似毒品吸食器，黃員事後提前辦理退伍，引發議論。軍方昨天表示，本案由高雄地檢署偵辦，黃員返回部隊並未依規定回報且拒絕尿篩，已給予行政處分；檢方則表示，全案目前尚未偵結。
高雄市保大特勤中隊長許金發指出，今年一月十一日零時五十五分，特勤中隊員警發現嫌疑人黃男形跡可疑，在其背包內查獲二級毒品安非他命殘渣袋、吸食工具玻璃球各一個，並採尿送驗，警方第一時間並不清楚他是海軍中校，目前還未收到尿液檢驗報告。
軍方：若確認吸毒 將開人評會處分
海軍司令部表示，黃姓中校回到部隊後未依規定回報及拒絕尿篩等，艦指部均給予行政處分。未來如經雄檢確認他吸毒，將召開人評會給予處分。
針對黃員不配合軍方尿檢，事後又申請退伍獲准，並且已在二月一日退伍，軍方處置是否合理？軍方官員表示，警方指稱在查獲黃姓中校持有毒品吸食器時，就已經依照規定對黃進行應有的處置，應包括尿檢在內；黃姓中校事後申請退伍，由於是依規定辦理，海軍也已同意申請，但該懲處的還是有懲處。
清泉崗毒品案 3校官複驗排除吸毒
此外，空軍清泉崗基地發現五十一包毒品案，國防部執行全基地官兵的尿液篩檢，目前尿篩初檢呈陽性反應的官兵數為二十六名，其中包含一名上校、二名少校。外傳其中一名少校是經國號戰機的飛行員，清泉崗基地昨對此否認，指初驗時僅有一名少校呈陽性反應，該名少校並非聯隊人員，更不是飛官。
空軍官員指出，這三名校級軍官經送三總複驗後，均呈偽陽性，因此排除吸毒。台中地檢署表示，三月一日軍方會將驗毒報告送交檢方，屆時再縮小範圍追查。
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