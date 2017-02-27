司改委員張靜：5至10％司法官收賄 法官協會促張3日內向偵查機關告發
2017-02-27
投書引發反彈 張靜：問心無愧
〔記者楊國文／台北報導〕司改國是會議第四分組委員張靜律師，撰文質疑有五至十％的法官或檢察官收錢，司法院、法務部認為他嚴重詆毀法官清廉，法官協會昨天更發出聲明要求張靜，三日內向偵查機關告發受賄法官，否則要求蔡英文總統將他從分組委員名單剔除，檢方則認為他恐違反「律師倫理規範」不得惡意詆毀司法人員等規定；針對司法界的反彈，張靜昨則表示問心無愧。
張靜以「陪審制是台灣司法界除屎良方」為題撰文說，法官或檢察官會收錢的大概在五％至十％之間，並稱如今揣摩民進黨上意的法官、檢察官也陸續產生。
司法院、法務部：詆毀法官無助司改
司法院和法務部隨即發表聲明，司法院認為張靜只為推動陪審制，不惜詆毀法官的清廉、能力和審判獨立為手段，法務部也要求張靜如有事證，應向檢調機關舉發，不應以個人臆測方式，擅以數據化撰文指述，誤導社會大眾無助於司法改革。
法官協會也發出聲明，指或許部分判決結果未能令多數人滿意，難道就該被誣指為法官收賄、仰承上意？並指支持偵查嚴辦受賄法官。檢察官協會接續發表聲明，表示律師倫理規範廿四條規定「律師不得惡意詆毀司法人員或司法機關；對於司法人員貪污有據者，應予舉發」；法界人士說，這意指不排除請律師公會對張靜進行懲戒調查。
律師公會：撰文內容純屬個人言論
張靜受訪說，他是依據三十多年經驗對司法官操守提出質疑，是可受公評的事，之前蔡總統也說過「有錢判生、無錢判死」的話；五％至十％的數據或許有誤差，但哪個機關有具體數據？他沒有調查權，也無法監聽，哪有辦法說出特定司法官收錢事證或數據，這是有偵查權的檢察官等人的事。
對於萬一他被移送律師公會懲戒，張靜說「我問心無愧」、「無所謂」、「問民意啊，看誰是對的。」律師公會全國聯合會指出，張靜撰文內容純屬個人言論。
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