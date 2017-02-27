看問題》中國1500枚飛彈對台 我飛彈攻守比例應調整

2017-02-27

記者羅添斌／特稿

我國飛彈部隊過去在隸屬於國防部參謀本部、陸軍司令部及空軍司令部之間不斷遊走，三月一日又要由原本隸屬於國防部參謀本部，改隸屬於空軍司令部，不論隸屬關係如何調整，最重要的是能不能做到統合飛彈預警情資、有效反制打擊共軍威脅的目的。

根據軍方的計畫，防空飛彈指揮部在三月一日移編改隸空軍司令部後，要在年底以前，與空軍原有的防空砲兵指揮部進行整併，整併後的「防空飛彈指揮部」將由目前的聯兵旅層級提升為「軍」級，指揮官的位階也要由現在的少將提升為中將。

然而，面對中國對台針對性的飛彈部署，包括戰術彈道飛彈以及巡弋飛彈在內，數量已達一千四百至五百枚，同時精準度也是越來越高，台灣飛彈部隊「以防衛為主」的作戰構想及部署，應該已到隨敵情威脅增加而調整的時刻。

中國已將二砲部隊提升為「火箭軍」，「東風系列」的各式戰術彈道飛彈，以及「長劍系統」的巡弋飛彈，對台灣安全產生極大的威脅，此外，隸屬於中國解放軍陸軍部隊的中遠程火箭砲，由於其射程加長到一百至一百六十公里，精準度也逐步提升中，猶如簡單版的戰術彈道飛彈，若前進部署到台海當面的大陸東南沿岸，打擊範圍就足以涵蓋台灣北部及西岸重要政軍據點，趨勢的發展也讓台灣在飛彈防禦上更顯吃力。

軍方將防空飛彈指揮部提升為「軍」級單位，但無論是主力的愛國者三型、天弓三型飛彈，或是等待汰除的鷹式飛彈，都是以防空攔截為主要任務，真正具反制戰力的巡弋飛彈或是從未曝光的戰術反制彈道飛彈，生產或是部署數量有待提升，軍方現行對飛彈部隊的運用，「以防衛為主，以反制為輔」，能不能有效因應共軍飛彈威脅，以及思考「防衛與反制比例的調整」，恐有進一步檢討的必要。