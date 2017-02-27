反制中國火箭軍 我飛彈軍3月成軍
飛指部移編空軍 定位軍級單位 指揮部編階提升為中將
〔記者羅添斌／台北報導〕中國解放軍有第四軍種「火箭軍」，針對台灣的飛彈部署達一千四、五百枚，嚴重威脅台灣安全，為有效因應中國飛彈威脅，台灣飛彈部隊也將進行調整，定位為「軍」級單位，成為貨真價實的飛彈「軍」。
軍方官員透露，現行防空飛彈部隊名稱為「國防部參謀本部防空飛彈指揮部」，確定要在三月一日移編給空軍，並改名為「國防部空軍司令部防空飛彈指揮部」，週三將由空軍司令沈一鳴主持移編暨揭牌典禮。
雄二Ｅ、戰術飛彈部隊一併移編
官員說，除了愛國者三型、天弓二型及三型、鷹式飛彈等防空飛彈要移編給空軍之外，飛指部目前具有戰略打擊任務的「雄二Ｅ」巡弋飛彈，以及具有地對地攻擊能力的「戰術飛彈」部隊，也將一併移編給空軍。
現行的防空飛彈指揮部為少將指揮部編階，定位是「聯兵旅」層級，在移編給空軍後，空軍將同時轄有防空飛彈指揮部、防空砲兵指揮部兩個防空單位。
飛彈、防砲單位整併 年底前完成
軍方官員指出，空軍是以兩階段進行飛彈部隊的移編及整併，原防空飛彈部隊三月一日由參謀本部移編給空軍，第二階段則是計畫在今年底以前，完成飛彈、防砲兩單位的整併計畫，兩單位的人力可以交流任用，屆時名稱仍為「空軍司令部防空飛彈指揮部」，定位層級調升為「軍」級單位，指揮部編階也將提升為中將。
軍方作戰單位層級，在陸海空軍各軍種司令部之下，分為軍團、軍、聯兵旅（地區指揮部）、守備大隊等層級，軍團及軍的指揮官，為中將編階，聯兵旅及地區指揮部為少將編階，守備大隊則為上校。
防空飛彈指揮部目前轄有三個飛彈群，飛彈群下設有愛國者三型、天弓二型及三型防空飛彈及鷹式飛彈營。防空砲兵指揮部則有兩個群，下轄三五快砲營及車載式劍一飛彈營。
依據美國國防部公布的二○一六中國軍力報告，中國擁有短中程及洲際彈道飛彈、陸基巡弋飛彈，總數已在一四七五至一千九百枚之間；其中，洲際彈道飛彈七十五至一百枚，最大射程為五千四百至一萬三千公里，中程彈道飛彈二百至三百枚，射程為一千五百公里以上，短程彈道飛彈一千至一千二百枚，射程為三百至一千公里，陸基巡弋飛彈二百至三百枚，射程為一千五百公里以上。我軍方官員表示，根據我方掌握訊息，中國對台針對性的飛彈部署，總數已達到一千四、五百枚，可能還會增加。
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