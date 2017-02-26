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一週大事（2月19日至25日）

2017-02-26

國內：

●水利署廿一日宣布，新北板新、林口、桃園、新竹的水情燈號自三月一日起轉為黃燈，啟動夜間減壓供水、減供農業用水等第一階段限水。

●農委會廿三日宣布，自廿四日起解除全國禽類禁運、禁宰措施。但花蓮縣鴨場在廿四日檢出H5N6新型高病原禽流感，為第十一座確診禽場。

●文化部長鄭麗君廿五日宣布，推動中正紀念堂轉型，預計半年內提出「中正紀念堂管理組織法修正草案」，中正紀念堂商店已停止販售涉威權崇拜的文宣品，並自廿四日停止於開、閉館播放蔣公紀念歌。

國外：

●美國國土安全部廿一日公佈移民法指導方針備忘錄，將在最大限度內運用法定權限遣返非法移民群。

●香港前行政長官曾蔭權廿二日因公職人員行為失當罪，被判處有期徒刑廿個月，為香港史上首位入獄的卸任特首。

●菲國外交部長雅賽廿三日透露，中國已承諾不在黃岩島興築。中國外交部駁斥，對黃岩島建設的立場沒有改變，批評雅賽言論違背兩國高層共識。

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  • 中正紀念堂商店已停止販售涉威權崇拜的文宣品，並自廿四日停止於開、閉館播放蔣公紀念歌。（記者黃耀徵攝）

    中正紀念堂商店已停止販售涉威權崇拜的文宣品，並自廿四日停止於開、閉館播放蔣公紀念歌。（記者黃耀徵攝）

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標題：一週大事（2月19日至25日）


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