追討黨產 顧立雄：涉兩岸因素更恐怖
〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年為二二八事件七十週年，行政院黨產會主委顧立雄昨日談及轉型正義真諦時認為，追討不當黨產過程，台灣和德國有「時間點、檔案流失、政黨力量」三大不同，尤其中國國民黨比德國統一社會民主黨（ＳＥＤ）強太多，更恐怖的是還牽涉兩岸因素，在力抗轉型正義處理黨國遺緒。
顧立雄昨在「轉型正義與暫時權利保護」研討會上表示，轉型正義的真諦，分別為「尋求真相、追求正義、再尋求和解」，但台灣處理轉型正義，大家都不想碰真相，把實質正義的平反，當成政治鬥爭，最後和解始終遙遙無期，未來要更積極開展，否則時間一拖，大家將喪失動力和勇氣。
顧立雄指出，他最近閱讀德國黨產處理委員會的報告，發現德國黨產會所面臨訴訟沒比台灣少，被追討的德國統一社會民主黨，對每一件處分都提訴訟，跟國民黨一模一樣，雖然訴訟不斷，黨產會一定鍥而不舍。
「台灣和德國有三大不同！」顧立雄認為，第一是「時間點」不一樣，東德一垮台檔案局資料全被挖出，但廿四日的救國團聽證會，光問救團團是隸屬誰管？救國團的說詞就和財產訴訟時的講法不同，黨國抗辯再度出現。他質疑，難道民主化後，財產淪為少數人擁有，「就這樣算了嗎？」
顧立雄說，其次是「檔案流失」，第三是「政黨力量」，國民黨遠比統一社會民主黨強太多，包含媒體和政治力，更恐怖的是涉及兩岸因素，有勢力的媒體不希望國民黨改革後變弱，要有一個中國所需要的政黨代表，這和東西德統一後，處理威權遺緒有很大不同。
顧立雄分析，台灣終止動員戡亂後，國民黨仍持續執政，全面掌握行政、立法、司法大權，轉型正義過去從未鋪陳，現在追討黨產遭遇阻礙，也是必然結果，「總不會有法官突然跑出來說，我對轉型正義有多麼理解！」
顧立雄認為，當國民黨從「黨國神壇」地位，降到與其他政黨公平一致競爭時，才能體會到什麼是人心，不要想用黨產錢財來維繫政黨生存，以前國民黨一年人事費卅二億元，黨秘書長領部長級薪水，有了黨產條例讓國民黨改變，將黨工砍到三百多人，這才是正常政黨應有的規模。
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