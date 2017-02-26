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漢翔新棚廠落成 F-16升級啟動

2017-02-26

漢翔公司接受國防部委託，負責F-16V戰機性能提升計畫，執行戰機組裝、維修的「廿三號棚廠」日前已落成。美國在台協會（AIT）臉書發佈貼文指出，AIT處長梅健華日前受漢翔之邀，參加棚廠啟動儀式。

為提升空軍戰力，國防部耗資一千一百億推動「鳳展專案」，將現有一百四十四架F-16A/B戰機，性能提升為「F-16V」。今年將改裝四架F-16戰機，全案於二○二三年執行完畢。（圖：取自AIT臉書，文：記者涂鉅旻）

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  • （取自AIT臉書）

    （取自AIT臉書）

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