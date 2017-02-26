焦點評論》客製化優勢 我軍品外銷空間無限

2017-02-26

記者羅添斌／特稿

中科院日前帶著卅八項台灣ＭＩＴ的軍事裝備，參展二○一七年阿布達比防衛展，受到國際尤其是中東國家的重視，也對台灣具有如此高水準、陣容整齊的國防科技研發及製造能力為之驚豔。與其他國家相較，ＭＩＴ國防科技工業擁有能在短期內為買家進行客製化服務的優異能力，只要持續在國際亮相，台灣軍品外銷空間將是無限寬廣。

在完成法人化轉型後，中科院積極進軍各大國際航空展、防衛展，近年分別組團參與巴黎航展、日本航展、巴林航展以及此次的阿布達比防衛展，除了爭取到在國際間曝光的機會外，更藉由與國際各大國防工業廠商的直接互動，掌握國防工業及科技發展趨勢，讓我方研發人員獲益匪淺。

長期參與國防科技研發的資深研究人員分析認為，我國近幾年積極參與各大國際航展及防衛展，國際間的「同行」對台灣研發軍品的看法，已從一開始的「台灣也有做這種系統產品」，轉換成「台灣又有新的軍事裝備系統推出」，正足以凸顯出台灣ＭＩＴ國防科技研發及製造水準，已經獲得國際間的肯定及重視。

對於中科院如何與國際間多家國防工業大廠競爭，台灣的競爭優勢又在哪裡？這位資深人員不諱言地說，中科院在國際上，「是唯一一家產品能從模組、次系統到全系統產品一條鏈的單位，現行如洛克希德．馬丁及雷神等國防工業大廠都無法具備」，在這種能力下，中科院擁有提供需求者客製化產品，並且能在短時間內達成的能力，這是台灣ＭＩＴ、中科院的優勢。

國防科技研發碰到瓶頸卡關是常有的事，也勢必要投入龐大的經費來維持運作，但國防科技發展具有火車頭效應，足以帶動整體經濟發展，成熟的國防科技也可轉移民間做商業應用，在整體趨勢的帶動下，未來台灣ＭＩＴ軍品外銷的空間也將會更加寬廣。