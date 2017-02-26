阿布達比防衛展 中科院精選38項MIT軍品參展
〔記者羅添斌／台北報導〕二○一七年阿布達比防衛展已在廿三日閉幕，我國及中國的國防廠商都有參展，中國造船貿易公司ＣＳＳＣ展示了一款七百噸級、雙船體的飛彈攻擊艦，廠商宣稱是在中國自製「022級」飛彈快艇基礎上研發，但我軍方官員昨天表示，中國展示的這款七百噸級軍艦，無論是外型、武器系統配置，都激似台灣的「沱江級」飛彈巡邏艦。
中方展出雙船體飛彈艦 激似我沱江艦
二○一七年阿布達比防衛展本月十九日至廿三日舉行。中科院在暌違十二年之後再度參展，並精選卅八項台灣自製的武器系統、次系統，向國際傳達台灣各項高科技產品訊息。
中科院無人靶船 首度亮相
據中科院列出此次參展軍品項目，展示項目包括雄二、雄三、天弓三型等各式飛彈系統，以及台灣自製的沱江級軍艦，也包括首次對外公佈的無人水上載具（無人靶船），以及經過小改款的「海劍羚」反艦飛彈系統；因應各國無人機發展快速，中科院也展出無人機防禦系統、無人機電子偵蒐與干擾系統等。
相關人士說，「無人水上載具」這次以「無人靶船」型態出現，但發展型態與無人飛行載具ＵＡＶ相同，可視需要將無人水上載具發展成「無人攻擊艦」或「無人偵蒐艦」等具作戰功能艦艇。
至於對岸廠商的參展，根據詹氏防衛週刊日前發自阿布達比的報導指出，中國廠商ＣＳＳＣ展示各項研發新型軍艦模型及系統，包括外型類似美國「濱海戰鬥艦」的二四五○噸、三船體軍艦，以及七百噸、配備七六公釐主砲及四聯裝反艦飛彈的雙船體軍艦。
對於中國廠商展示的七百噸級雙船體軍艦，詹氏認為是由解放軍海軍022級飛彈快艇為基礎而來，但詹氏也說，中國廠商針對這款噸軍艦回答說，解放軍沒有興趣也不會計畫製造。
中國廠商的回答相當奇怪，因為廠商竟會展出新型軍艦模型，卻又說軍方沒有興趣也不會計畫製造，彼此相互矛盾。我軍方官員昨天解讀說，中國廠商展示的新軍艦模型，無論是外型及艦體武器系統配置，都與我國沱江艦十分相似，中方的動作，不排除是向外界傳達「中國有能力建造，但中國不感興趣」的心理，也帶有一種輕蔑意味。
軍方官員說，我國的沱江艦將進入第一階段的量產，噸位也會放大，由原先的五百多噸放大到六百七十噸至七百噸左右，性能也會比原型艦更佳。
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