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首例! 在台印尼女移工涉IS 台美合作逮捕遣返

2017-02-25

〔記者呂伊萱、李欣芳／綜合報導〕台灣政府和美國聯邦調查局（ＦＢＩ）合作，逮捕一名涉嫌加入伊斯蘭國（ＩＳ）的印尼女性，並已於廿二日將她遣返回印尼雅加達，為印尼在台移工因ＩＳ遭遣返首例。

行政院昨表示，移民署專勤隊日前接獲檢舉，一名印尼移工從事與許可目的不符之工作，經查獲與檢舉內容相符，並發現其居留證效期已屆，因此予以限期離境。

不過，印尼官員透露，台灣政府和ＦＢＩ合作，廿一日以涉嫌加入ＩＳ為由，在台灣逮捕女性印尼公民特莉，並於隔日遣返。該官員也表示，在台灣除了特莉外，仍有多名疑似加入ＩＳ的印尼民眾正被監控中。

雅加達機場移民局主管卡哈魯丁表示，移民局接獲台灣通知，將遣返卅四歲的特莉。在台灣嚴密護送下，特莉廿二日被遣返回印尼，印尼反恐特種部隊在雅加達國際機場將她逮捕，隨即被押送到德博縣警方司令部進一步審訊。

印尼移民局發言人阿貢表示，涉加入ＩＳ的印尼移工大部分在中東地區工作，台灣向來不是激進穆斯林活動據點，因此此案例很不尋常。這也是台灣首次遣返涉ＩＳ的嫌犯回印尼，印尼警方正在設法獲得更多資訊。

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相關關鍵字： 伊斯蘭國 印尼外勞 印尼移工 遣返 ＩＳ
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