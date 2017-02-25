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學者：應比照東德 228事件追究國民黨戰爭罪

2017-02-25

〔記者李欣芳／台北報導〕二二八事件屆滿七十週年，但歷史真相與責任追究尚未釐清，靜宜大學通識教育中心教授蘇瑤崇昨從國際法的角度指出，二二八的鎮壓是違反戰爭規約的戰爭犯罪，台灣應該比照東德，追究國民黨的歷史責任，而應負起最大責任的是中華民國。

中研院台史所與二二八基金會昨舉辦「紀念二二八事件七十週年」學術研討會，蘇瑤崇發表「國際法視野下的二二八事件」一文指出，當時中華民國只是「佔領統治」下，台灣爆發了二二八事件，很顯然二二八的鎮壓是違反國際人道法的戰爭犯罪。

蘇瑤崇說，加害者除實際執行的軍士兵官，還有下令的指揮官外，事前派兵事後包庇的領導者蔣介石，乃至於整個國民黨政府所進行的捏造、扭曲與行政司法上的加害等，都應該被追究這些戰爭犯罪的罪行。

他主張比照戰爭犯罪者分類，追究二二八戰爭犯罪者的罪行，透過歷史審判予以定罪，同時以行政司法權力，褫奪其身後所受的一切尊榮，這才是真正追求轉型正義行動的開始。

前國史館修纂處處長侯坤宏表示，二二八事件當初最大的訴求是台灣自治，實施省長及縣市長民選，具有台灣意識，但還談不上台獨，情治人員卻扣上台獨帽子。

中研院近史所副研究員許文堂則認為，二二八事件參與者當時對自治其實有錯誤期待，因為當時台灣地位不明，仍屬於軍事託管狀態，中華民國憲法也不適用於台灣，而且當時的國民政府也沒有民主、自治觀念。

中研院台史所研究員許雪姬也發表論文揭露當年二二八發生後，在中國的台灣人具體聲援情況，當時包括台灣省政治建設協會上海分會張邦傑等人組成的旅滬台灣六團體，要求懲辦行政長官陳儀及開槍者，許雪姬說，他們極力主張二二八真相調查、懲處失職官員、追究責任，這言論在當時很少見，令人刮目相看。

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  • 中研院台史所與二二八基金會昨舉辦「紀念二二八事件七十週年」學術研討會，國史館館長吳密察（中）主持第一場研討會。（記者簡榮豐攝）

    中研院台史所與二二八基金會昨舉辦「紀念二二八事件七十週年」學術研討會，國史館館長吳密察（中）主持第一場研討會。（記者簡榮豐攝）

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