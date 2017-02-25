吳批洪與藍委形同陌路 暗諷郝「輕諾者寡信」
〔記者施曉光、簡惠茹／綜合報導〕國民黨主席參選人吳敦義昨日接受網路直播專訪時，對兩位主要競爭對手洪秀柱、郝龍斌展開攻勢，他批評黨主席洪秀柱與藍營珍貴的卅五席立委形同陌路、與中常委不搭嘎。對於郝龍斌公開保證六都選舉拿下雙北兩席，吳敦義訪談中拒絕承諾，並說「輕諾者寡信」，被外界聯想是在暗諷郝龍斌。
吳敦義表示，國民黨僅有的卅五席立委，席席珍貴，不是隨手得來的，黨中央應該與這些立委同心同德，但是「現在這個黨與立委形同陌路」，「與中常委不搭嘎」，如果他當選黨魁，會與大家緊緊擁抱。
吳敦義也暗批洪秀柱不落實地方黨部主委直選。吳敦義表示，國民黨全代會去年九月已經通過地方主委直選案，全代會是全國最高權力機關，「不是黨主席能改變」，黨主席只是擔任會議的主席，不是總裁、獨裁，不能一人決定，一人說了算。
國民黨副主席陳鎮湘日前暗批吳敦義過去拒絕參選，如今看到民進黨執政不佳，才要出來選舉，吳敦義也反擊痛批陳鎮湘「護主心切」，對他做出的質疑完全與事實相反。
對陳鎮湘砲轟立院黨團不聽命黨中央，吳也幫黨團說話，強調那是因黨中央堅持「一中同表」，立院黨團堅持「一中各表」，「這是自然的回應」。
吳敦義也說，陳說過去很多人要求他參選，這個敘述不正確，當時媒體民調支持度都是「王先生」很高、「朱先生」也很高，根本不是陳所描述黨內萬眾一心要他參選，那是完全錯誤的指責。
兩顆子彈爭議 詹啟賢：若不法 將退黨退選
陳鎮湘也質疑黨主席參選人詹啟賢未清楚交代「兩顆子彈」疑點，詹啟賢昨親自出面痛陳這是對他人格的嚴重指控，要求洪秀柱讓他到中常會報告，並接受中常委質詢，強調自己如有任何不法、對不起國民黨之事，將立刻退黨、退選。
洪秀柱昨到宜蘭被問到此事時表示，請詹啟賢擔任副主席，就代表對詹信任，用人不疑、疑人不用。
對陳鎮湘砲轟立院黨團不聽黨中央，洪秀柱也說，每個人看法不同，要多溝通，彼此多了解，化解不必要的誤會。
國民黨主席參選人郝龍斌昨接受廣播專訪時強調，自己的主張與過去國民黨的主張一樣，也就是九二共識、一中各表，至於洪秀柱的路線是否一樣，他不確定。
郝龍斌指出，如果他當選主席，會讓立法院黨團總召進入決策核心。
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