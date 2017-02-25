潘維剛選黨魁 洪郝吳各有盤算
2017-02-25
〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕前國民黨立委潘維剛昨宣布參選國民黨主席，國民黨黨魁混戰進入「賢瑜剛郝吳柱」六人競逐態勢。新投入的潘維剛出身黃復興系統，被外界解讀對競選連任的黨主席洪秀柱衝擊最大，但洪秀柱、郝龍斌、吳敦義等三個目前主要競爭對手陣營均認為，對整體票源結構影響有限。
潘維剛昨在參選記者會強調，要力推「黨內維新運動」，為黨找回人才、青年及十萬失聯黨員，並表明支持「九二共識、一中各表」。
外界質疑參選是來瓜分洪秀柱的選票？潘指出，很多人提側翼說，有可能嗎？自己是想清楚才做決定，一定堅持選到底，選擇重新站出來，是因「參與才能創造改變」。
潘瓜分票？洪營：多少有影響
不過，看在洪陣營眼中，潘維剛的參選顯然是被慫恿出來的，畢竟潘的基本盤在雙北市及黃復興系統，無論對洪秀柱或郝龍斌，多少都有影響。
但潘維剛、韓國瑜參選，都有所謂是來幫吳敦義瓜分洪秀柱票源的說法。黨內反洪人士擔心，如果洪陣營操作前年反洪勢力鋪天蓋地換柱的悲情牌，反而幫洪秀柱加分，有必要在基層消毒。
票源重疊 吳營：難評估利弊
吳陣營則澄清，潘維剛的參選，絕非吳敦義安排，在潘傳出參選意願前，吳敦義還曾在某次黨代表聚會，邀請潘維剛幫忙輔選。
對於潘維剛在黃復興票源的影響，吳陣營認為，大家票源重疊性很高，很難評估利弊，但吳陣營對眷村票源後勢深具信心，認為洪在黃復興的支持度非想像的高。
黃復興票 郝營：潘只影響2％
郝陣營則認為，外界都把郝定位在主打黃復興，但選舉勢必會進入第二輪投票，首輪有幾個人參選已無多大意義，因此把目標放在過半數，不會只鎖定黃復興。郝營評估，韓、潘參選對黃復興或許影響一到二％，只是讓大家在首輪更不可能過半，真正關鍵是在第二輪誰能吸收第三名以後參選者票源。
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