清泉崗染毒 有少校尿檢陽性反應

2017-02-25

〔記者涂鉅旻、楊政郡、呂伊萱、蘇芳禾／綜合報導〕檢方追查清泉崗基地毒品案，傳有廿六名官兵尿液篩檢初驗呈陽性反應，有待複驗釐清是否涉毒。國防部軍備副部長鄭德美昨在立法院答詢表示，尿檢陽性反應最高層級為少校。行政院長林全則強調，此案尚在偵查中，檢驗陽性也可能受感冒藥影響，不代表一定吸毒，外界別過度臆測。

立法院昨進行施政總質詢，國民黨立委曾銘宗質疑，執行尿篩初驗的三軍總醫院，國防部有無下「指導棋」？鄭德美保證，三軍總醫院驗證合乎所有標準，「國防部絕對沒有下指導棋！」

軍方：也可能受感冒藥影響 靜待複驗結果

曾銘宗問，目前尿液篩檢驗出陽性的官兵，最高層級為何？鄭德美表示，目前篩檢已告一段落，驗出陽性的官兵都是「微量陽性」，可能受止痛劑、感冒藥等因素影響，證據都已交給地檢署。曾一再追問，鄭才回答，最高層級到少校。

檢警：仍有290官兵還未採尿 可能是最大黑數

不過檢憲專案小組指出，清泉崗營區應驗人數約二千五百人，至今僅完成約二千二百人，至廿四日下午三時止，還有約二百位不在營區或休假未歸官兵，未完成採尿；營區內未休假的也有九十人因故還未採尿，是什麼原因在事發這麼多天仍無法採尿，就不得而知，偵辦的檢警認為這可能是「最大黑數」，讓外界摸不透的地方。目前已有近卅人有毒品陽性反應，三月一日將正式公佈複驗結果。

至於查察丟毒品者的工作，目前陷入膠著。專案小組已要求台中憲兵隊初勘監視器後，還要送台中市刑警隊複勘，以免有漏網之魚。

國防部軍政副部長李喜明昨參加活動受訪表示，國軍往後尿篩工作，將針對曾違反毒品法令人員及新進人員予以加強，也不分義務役或志願役。

由於該案仍存在諸多疑點，外界盛傳各種「陰謀論」，外傳軍方已掌握特定人士。李喜明說，此案發生後，軍方主動請憲兵隊、台中地檢署偵查，希望外界不要做過多臆測，讓檢方徹底清查，真相日後會和大眾說明，亦會確實檢討國軍門禁、內部管理。

對於軍方的後續處理，總統府發言人黃重諺昨表示，國防部已下令徹查，司法單位也已介入偵辦。總統府支持國防部嚴查，待國防部儘快查明狀況後，向外界說明。