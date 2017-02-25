清泉崗染毒 有少校尿檢陽性反應
〔記者涂鉅旻、楊政郡、呂伊萱、蘇芳禾／綜合報導〕檢方追查清泉崗基地毒品案，傳有廿六名官兵尿液篩檢初驗呈陽性反應，有待複驗釐清是否涉毒。國防部軍備副部長鄭德美昨在立法院答詢表示，尿檢陽性反應最高層級為少校。行政院長林全則強調，此案尚在偵查中，檢驗陽性也可能受感冒藥影響，不代表一定吸毒，外界別過度臆測。
立法院昨進行施政總質詢，國民黨立委曾銘宗質疑，執行尿篩初驗的三軍總醫院，國防部有無下「指導棋」？鄭德美保證，三軍總醫院驗證合乎所有標準，「國防部絕對沒有下指導棋！」
軍方：也可能受感冒藥影響 靜待複驗結果
曾銘宗問，目前尿液篩檢驗出陽性的官兵，最高層級為何？鄭德美表示，目前篩檢已告一段落，驗出陽性的官兵都是「微量陽性」，可能受止痛劑、感冒藥等因素影響，證據都已交給地檢署。曾一再追問，鄭才回答，最高層級到少校。
檢警：仍有290官兵還未採尿 可能是最大黑數
不過檢憲專案小組指出，清泉崗營區應驗人數約二千五百人，至今僅完成約二千二百人，至廿四日下午三時止，還有約二百位不在營區或休假未歸官兵，未完成採尿；營區內未休假的也有九十人因故還未採尿，是什麼原因在事發這麼多天仍無法採尿，就不得而知，偵辦的檢警認為這可能是「最大黑數」，讓外界摸不透的地方。目前已有近卅人有毒品陽性反應，三月一日將正式公佈複驗結果。
至於查察丟毒品者的工作，目前陷入膠著。專案小組已要求台中憲兵隊初勘監視器後，還要送台中市刑警隊複勘，以免有漏網之魚。
國防部軍政副部長李喜明昨參加活動受訪表示，國軍往後尿篩工作，將針對曾違反毒品法令人員及新進人員予以加強，也不分義務役或志願役。
由於該案仍存在諸多疑點，外界盛傳各種「陰謀論」，外傳軍方已掌握特定人士。李喜明說，此案發生後，軍方主動請憲兵隊、台中地檢署偵查，希望外界不要做過多臆測，讓檢方徹底清查，真相日後會和大眾說明，亦會確實檢討國軍門禁、內部管理。
對於軍方的後續處理，總統府發言人黃重諺昨表示，國防部已下令徹查，司法單位也已介入偵辦。總統府支持國防部嚴查，待國防部儘快查明狀況後，向外界說明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 自由廣場》去台灣話的台灣化？
- 紅害外出騎單車 小心當空氣清淨機
- 3/1戰大都會 殷仔「熱」起來
- 柯叔元勾曾珮瑜泡湯 急撇自肥
- 《清境農場至翠峰路段》假日大遊覽車 台14甲線仍禁行
- 為2400元 酒店妹慘遭斷牙
- 法總統大選民調 雷朋首輪獲26%支持領先
- 約旦F-16戰機墜毀沙烏地邊城 飛行員生還
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 離婚後像摔過的瓷娃 胡婷婷再婚找回自己
- 吳克群熊抱黑嘉嘉 第一次好自在
- 淫檢備壯陽藥 嫖妓超過30次
- 巡魚塭遇惡煞 老翁遭砍斷指
- 《中英對照讀新聞》Dubai police summon Russian model who dangled from skyscraper 杜拜警方傳喚從摩天大樓垂下的俄羅斯模特兒
- 恰恰點頭參賽 原因很暖心
- 本田LPGA泰國賽》雨神來亂 曾雅妮龔怡萍暫平盤
- 濕地賞鳥 鳥屍別碰
- 宜蘭遊覽車業者勞檢 首日未違規
- 挪用私校退撫基金 陳璽安遭起訴
- 2/25 各報重點新聞一覽
- 生活污水變「中水」 年省5千萬
- SBL》被台啤逆轉 台銀季後賽GG了
- 三星棄「將」保「帥」 兩高層閃辭
- 台南人愛閱讀 借書全國第二
- 全輝龍移訓神戶 僅胡金龍「薪」定
- 回祖先的部落 布農族人走完八通關
- 春藝啟動 草地音樂會今晚開唱
- 長照2.0 衛福部長：菸稅不夠支應
- 辛龍中1.2億樂透 鄉民辦案變4億
- 市中運男標槍 刷新大會23年紀錄
- 121家企業違勞基法 勞局開罰
- L.威廉斯 飛越肯塔基雙塔
- 「外鄉女」開拍 取景基市府員工宿舍
- 黃遠克服陰影 狠操輪椅籃球
- 恐針鄭凱文 找到「失散兄弟」
- 桃園》228連假賞花去 復興「櫻」姿煥發
- 李逸洋、陳慈陽人事案 立院通過
- 中職8美 跟著出國比賽
標題：清泉崗染毒 有少校尿檢陽性反應
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email