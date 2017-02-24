陳鎮湘批不聽話 黨團︰聽民意

2017-02-24

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕卯勁為國民黨主席洪秀柱輔選連任的國民黨軍系副主席陳鎮湘，最近在一場與黃復興地方幹部座談時，暗批洪秀柱的主要競爭對手，還指責藍軍立委不聽黨中央的話。國民黨團總召廖國棟則回應，國民黨團及立委是聽取「民意」，不是聽命於黨主席，這種選舉語言聽聽就好。

暗箭指向吳敦義、詹啟賢

陳鎮湘座談時，暗箭指向吳敦義與詹啟賢，指有五個人出來選，甚至還有更多，什麼原因？「前年為什麼不出來」說到生氣處，還拍桌大罵，「多少人希望他出來，拜託他出來」，「說不出來，就不出來」，「什麼原因哪？就是敵人太強」，輸不起、怕輸，「今天為什麼出來呀？就是民進黨做得差，機會來了嘛！」

陳鎮湘還表示，陳水扁的事情、兩顆子彈如何交代呀？兩顆子彈的答案，到現在都還不明確，「你當奇美醫院的院長，你的病患進來了，難道你不知道嗎？」「沒關係呀，兩顆子彈交代清楚再說！」

陳還將矛頭指向立院黨團。他說，國民黨財產不能動，原因就是「我們立法院沒有守住」，「立院黨團被人家綁住」，現任立委沒有一個是洪秀柱提名的，「西瓜偎大邊哪！」「今天如果我當黨主席，你哪一個敢不聽？」

對此，廖國棟回應，陳鎮湘「護主心切」，想替洪秀柱爭取黃復興選票，進而批評國民黨團的說法「有失公允」，為了反制黨產條例，黨團提了上千提案杯葛，後來還提釋憲案，但遭駁回，國民黨團不是沒有盡力。廖還說，況且「黨團自主」，洪秀柱「一中同表」與黨團「一中各表」理念不同，雙方向來有些差異，黨中央看不見黨團努力，這種選舉語言聽聽就好。