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海協副會長鄭立中 遭撤職

2017-02-24

〔記者林良昇／綜合報導〕中國海協會常務副會長鄭立中昨突然被拔去職務，其全國政協委員、常委及港澳台僑委員會副主任職務也被免除，但撤職原因尚未披露；鄭立中是繼已認罪收賄的中國國台辦前副主任龔清概後，中國涉台系統又一名落馬的高層。

政協、港澳台僑委會職位 統統拔除

中國官方電視中央電視昨日報導，全國政協主席俞正聲昨主持第十二屆全國政協第五十四次主席會議，會議通過草案，免去鄭立中政協全國委員會常務委員和港澳台僑委員會副主任職務，並撤銷其委員資格。

報導指出，此草案將提請二月下旬召開的第十二屆全國政協第十九次常委會議審議。不過，相關報導中，未提及鄭立中遭撤職的原因。

在政協委員、常委資格遭撤銷後，海協會官網昨天也將他在海協會職務，從海協會常務副會長改成了「歷任常務副會長」；換句話說，他的海協會常務副會長職務也已經除名。

外界預料，鄭立中可能涉及違紀違法等案件遭中共當局調查，這也是繼龔清概後，中國涉台系統又一名高層落馬。有台商私下表示，鄭立中一旦被查實有事，另一位涉台系統高官、前國台辦主任陳雲林，也可能會被查處財務金錢問題。陳雲林擔任國台辦主任時，鄭立中為常務副主任。

可能涉違紀違法 又一涉台高層落馬

鄭立中曾任國台辦副主任、海協會副會長，出身福建省，是中國涉台系統中，少數熟悉閩南語的高階官員，任內參與主談多項兩岸協議，曾訪台數十次，身段柔軟，號稱走過全台三百多個鄉鎮市，了解台灣農漁特產，被認為是中國深入台灣地方層級最高的涉台官員。

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  • 中國海協會副會長鄭立中昨突然被拔去職務。（資料照）

    中國海協會副會長鄭立中昨突然被拔去職務。（資料照）

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