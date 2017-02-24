台電用中國空拍機 輸配電網恐遭掌握

2017-02-24

〔記者曾韋禎、林筑涵／台北報導〕遭國安局點名示警的中國「北斗」衛星定位系統，竟獲台電採購？民進黨立委林俊憲昨召開記者會指出，台電新購空拍機可直接收發北斗訊號，恐讓中國掌握我輸配電網的相關機密資料。台電則承諾，在相關疑慮澄清前，不會完成驗收及付款。

可收發北斗衛星訊號

違反用中國產品禁令

列席的行政院國土安全辦公室主任黃俊泰強調，政府已規定不得使用中國製造產品，也要求各單位應主動提報並予排除；會了解台電相關採購的使用目的，未來也會加強演練。

國安局曾於二○一五年示警，只要軍政要員持有北斗衛星定位功能的手機，或是使用支援該定位系統的車輛，個人行蹤就會輕易遭中國掌握。科技部二○一六年向立院提出報告指出，若國人使用搭載北斗定位系統的智慧型手機，恐有提升資安風險疑慮。

林俊憲指出，台電許多研究、業務都有使用空拍機的需求，但台電竟開標採購中國大疆創新產製的DJI Mavic Pro空拍機，甚至還搭配華為生產的行動網卡、4G分享器，恐讓這些設備直接與北斗衛星收發訊號，清楚拍攝、掌握國內所有輸、供電重要據點。

他指出，華為具中國解放軍背景及資金，所生產的電信設備遭美、加、澳洲、印度等國禁止或限制，就連馬政府任內也通令各機關禁用華為產品，台電人員竟無視行政院禁止於敏感性國安或資安疑慮的範疇採用中國製產品之規定，還採購能遭中國衛星監視的設備。

台電稱疑慮未澄清前

不會完成驗收及付款

台電說明，前年十一月，直升機清掃電塔礙子時發生墜毀意外，因此評估運用無人機的可行性。採購的無人機包含大型工作機與小型電動訓練機，未來實際應用的大型工作機為台灣廠商生產，可接收衛星GPS/GLONASS或北斗衛星導航系統訊號，未來會移除大型工作機可接收中國衛星的配件及功能，以避免資安疑慮。而小型的訓練模型機確為中國廠商生產製造，但只會在測試場地供員工訓練使用，不會用於實際工作。

台電綜合研究所所長蒯光陸也說，主機是台灣業者田屋科技的產品，價值三百萬元，中國大疆創新的產品只是單價五萬元的小型練習機。他表示，相關疑慮澄清前，不會完成驗收及付款。