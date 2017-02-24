政大蔣介石遺像遭噴漆
2017-02-24
〔記者吳柏軒／台北報導〕二二八紀念日將近，前總統蔣中正的銅像、圖像再度成為攻擊標的。昨日凌晨，有人闖入政治大學四維堂內，對蔣中正照片噴漆、留下二二八字樣；噴漆者宣稱，無法容忍蔣當政大榮譽校長，主張政大應促成轉型正義，「政大去蔣化將是社會指標！」
政治大學前身為中央黨務學校，蔣中正擔任校長，故校內不僅擺設兩座銅像紀念，禮堂、教室內懸掛遺像，蔣中正也被政大列為「永久名譽校長」。但蔣中正曾在台灣實施白色恐怖，不少民眾無辜受害，近年轉型正義呼聲漸高，蔣的紀念銅像、照片等物，存在意義也備受質疑。
本報接獲爆料，噴漆者聲稱，無法容忍蔣中正繼續做為政大的榮譽校長，加上二二八紀念日即將到來，決定發起噴漆行動，盼引起社會與校方正視。
政大主任秘書王文杰說，根據駐警隊調閱監視器，有兩名不明人士身穿帽Ｔ、戴口罩，於二十三日凌晨一點零六分，從四維堂側門破窗闖入，把照片拉下噴漆，隨即在一點十四分離去，全程不到十分鐘。
王文杰對於遺像遭噴漆表達遺憾，認為政大屬於開放民主多元的校園空間，言論自由表達在校內暢通無阻，也包容不同聲音。校內兩座蔣中正銅像遷移與否已送入校務會議提案，但夜間闖入行為屬於校園治安問題，因此已報警處理。
台灣各地紛紛傳出移除蔣中正銅像的消息，如台南市今年春節後就陸續拆掉左鎮、新營及玉井等三處銅像，市長賴清德預計要拆除全市二十座蔣中正銅像；中興大學也在一月拆掉蔣中正銅像，換上已故前校長等。
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