薛化元：還有機關拒開放228檔案
2017-02-24
〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文昨天在接見二二八事件家屬時，點名僑委會還有四件檔案未解密公開；無獨有偶，二二八事件紀念基金會董事長薛化元在國史館的新書發表會上也爆料，現在居然還有政府機關拒絕國史館要求開放相關檔案，「這個心態相當可議！」
近日已同意解密
至於是哪個機關拒絕解密？國史館不願透露，僅表示該機關近日已同意解密。不過，根據《二二八事件檔案彙編》第十九冊編輯範例裡提到，一份台灣省行政長官公署教育處的公文，經教育部國民及學前教育署認為文件仍有其機密性，繼續列為密件，故予抽離。
薛化元痛批，在二二八事件將屆滿七十週年之際，國史館很努力找新檔案，但原機關卻不願意配合開放、拒絕解密，尤其這份二二八檔案是層級非常低的機關堅列密件，「你還能期待白色恐怖的資料能全部公開嗎？」
薛化元指出，台灣的檔案大部分屬機關檔案，各機關清查檔案很重要，但各機關檔管人員並非歷史專長，這是檔案蒐集整理必須克服的困難。他建議，未來相關檔案轉移一定要全卷全宗，在經過專家學者鑑定前，轉型正義檔案必須暫停銷毀，否則將發生不可逆的損失。
國史館館長吳密察表示，檔案解密依法須由原公文製作機關進行，檔案即使移到國史館，國史館也不能解密。除公文檔案的解密外，「個人資料保護法」也應該檢討，如嚴格執行「個資法」，會讓二二八事件中的綏靖與清鄉部分資料被遮掩，「這不是很奇怪嗎？」
吳密察也說，現行的「檔案法」仍有不足之處，因管不到國民黨檔案，而二二八事件當時是「黨國不分」的年代，還是需要調查國民黨檔案，這部分應透過相關立法才能解決。
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