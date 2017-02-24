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江世明：把握機會行銷台灣

2017-02-24

台首位世界獸醫師會長 8月將就任

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣獸醫師公會全國聯合會前理事長江世明於二○一四年獲預選為世界獸醫師會（ＷＶＡ）會長，將於八月赴韓國就任。江不但是ＷＶＡ成立一五○多年來首位亞洲籍會長，也是台灣在世界獸醫師會擔任的最高職務。江世明昨受訪表示，此次能出任世界獸醫師會會長備感榮幸，一定會把握機會行銷台灣。

江世明說，台灣目前以「台灣獸醫師公會全國聯合會（Taiwan Veterinary Medical Association）」之名入會，能擔任會長其實經過很長時間的經營，中國曾意圖介入干擾，甚至中方還沒成為會員前，就要求台灣的參與名稱要改名。

由於世界獸醫師會也是世界衛生組織（ＷＨＯ）的觀察員，江世明表示，雖然自己代表全球的獸醫師，但世界獸醫師會會長有許多受邀至各國演講的機會，在演講中加入台灣經驗，「對台灣的國際參與絕對有幫助」。

成立於一八六三年的世界獸醫師會，目前有超過九十個國家會員與十多個地區與專業協會會員，台灣自一九八一年加入。

外交部非政府組織國際事務會執行長周麟昨於例行記者會表示，世界獸醫大會八月將在韓國仁川舉行交接儀式，屆時全球五、六千個獸醫都會到此開會，是推展台灣觀光的絕佳機會，目前正和交通部觀光局研擬相關計畫，希望能提出旅遊配套，邀請至少一千五百至兩千位獸醫來台旅遊。

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  • 江世明（資料照）

    江世明（資料照）

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