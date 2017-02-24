美蘭德報告建議︰台灣後備軍人 應從救災變能打仗
2017-02-24
〔駐美特派員曹郁芬／華府二十二日報導〕台灣軍隊在兵役縮短和少子化趨勢下，愈來愈難維持可靠戰力，美國蘭德公司今天發表的報告建議，台灣應該考慮將後備軍人的動員從救災轉化為戰鬥演習，加強與美國的交流，使後備軍人成為有戰力、可以嚇阻中共動武的部隊。
由易思安、石明凱等四位研究員聯合掛名的這份報告指出，台灣部隊和社會展現了極佳的救災動員能力，但面對解放軍快速的軍事現代化與能力，台灣在台海衝突時如何動員和部署後備軍人是項挑戰。在台灣三軍和陸戰隊兵力減少，義務役又轉成志願役的情況下，後備軍人要負起更多困難的任務。台灣目前對後備軍人的訓練可能適用於非作戰的支援，但在中國武力進犯台灣時，這些後備軍隊缺乏足夠的妥善率。當中國對台灣的政軍挑戰愈來愈強時，後備軍人需要在台灣的嚇阻能力上扮演更重要的角色。
讓學有專才者支援職業軍隊
報告指出，台灣應利用國家領導人的談話、軍事演習和軍售等方式將後備軍人與軍事現代化連結在一起，台灣可以讓北京明白，任何武力進犯的意圖在台灣都會遭到全面抵抗。報告建議台灣未來應凸顯後備軍人的角色，不但要有訓練和交流，還應提供學有專才的技術人才支援職業軍隊。
美台軍方近年愈來愈多著作談到台灣應發展區域阻絕和反介入等不對稱戰力，蘭德公司的報告認為，台灣可以在三方面發展後備軍人的能力：一是從後備軍人中組成擅長電子與網路作戰的特殊單位，以阻絕敵人進入台灣的電磁領域；二是組成特殊的後備軍人單位來維護和操作大量的防空飛彈，以阻絕敵人進入台灣領空；三是組成特殊的後備軍人單位來操作反艦飛彈，增強他們的水雷作戰能力、反潛作戰能力及無人偵察系統能力，以保護台灣的海域。台灣需要具體發展新的訓練計畫並投入資源，把後備軍人轉化為戰鬥兵力。
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