總統：產業發展納入外交合作

2017-02-23

外交部昨晚於台北圓山飯店舉辦新春聯歡晚會，邀請各國駐台使節及台積電董事長張忠謀（左）等商界、民間人士近三百名賓客出席，並由總統蔡英文親自啟動水晶球後上菜。

蔡總統致詞時向各國使節強調，台灣今年的首務是找回經濟動能，未來外交部在規劃策略時，也會將「市場與產業發展」納入各國合作計畫中考量；同時也改變過去單向援助的作法，改以互惠互利方案，盼讓彼此國家人民更受惠於外交關係。

（圖︰記者張嘉明，文︰記者呂伊萱）