清泉崗陷毒風暴 已1630人驗尿

2017-02-23

〔記者李忠憲、張瑞楨、涂鉅旻／綜合報導〕空軍清泉崗基地廿日在軍區內道路旁發現廿七包毒品，四二七戰術戰鬥機聯隊長親率主管與官兵、約聘僱人員一起驗尿，迄昨傍晚，有一六三○人受檢，十名官士兵初步篩檢出尿液中有毒品陽性反應，但轉至三軍總醫院複驗後，已全部排除吸毒。空軍估計，基地官兵尿液篩檢初驗工作，將在這兩天完成。

十官兵初檢陽性反應 三總複驗後排除吸毒

台中地檢署緝毒專組主任檢察官林柏宏昨下午會同三位檢察官進入基地內勘查現場，釐清毒品是蓄意放置或不慎掉落。他們認為這起案件「很不尋常」、「怪異」，但案情尚無重大進展。

軍方官員指出，雖案發在軍營內，但疑點尚未釐清，後續毒品防制相關工作，要視檢方調查結果，目前也無「全軍驗尿」的想法與相關命令。

國防部昨表示，部長馮世寬昨聽取空軍司令沈一鳴專案報告後，要求空軍全力配合憲兵與檢調查處，盡速釐清案情，將不肖人員繩之以法，宣示國軍官兵拒毒、反毒決心。

上述廿七包毒品被發現後，經憲兵單位檢驗，是二級安非他命與三級毒品愷他命（Ｋ他命），基地隨後依「國軍官兵濫用藥物尿液篩檢作業規定」，對全體官士兵進行尿液檢驗，有十人呈現陽性反應，不過，複驗後排除吸毒。清泉崗基地政戰主任施勝德指出，這十人均稱感冒吃中藥或西藥，另有人吃減肥藥，這些藥物可能有安非他命主要成分麻黃素。

施勝德強調，基地每年都會分梯次、全面例行性藥物篩檢，該聯隊所有官士兵，只有一名志願役士兵是毒品列管人口，這位士兵收假時會進行驗尿篩檢，去年就篩檢廿多次，都無吸毒跡象。這次事件後，他自己與其他官士兵也都基於自清而配合篩檢。

毒品散落將近一公里 檢方查是否蓄意放置

施勝德並說，毒品在靠近行政與作業區的道路旁邊發現，散落將近一公里，四周並無圍牆，該基地內除四二七聯隊，還有陸軍等十個單位，包括油彈補給庫、運輸排、航特部六○二工二隊等，再加上洽公民眾、維修設施的廠商，也都會經過此區域，有可能毒品是外人攜入，目前已加強營區門禁與人員查察，案件已由檢憲調查，如發現有人攜帶毒品進基地，一定依法送辦。