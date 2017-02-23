曾是共產黨 中國配偶任新住民委員
2017-02-23
寧家榮：我不是來坐這位置好看的！
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨成立「新住民事務委員會」，共有十二名委員，包括多名新住民與新住民二代，其中的中國配偶寧家榮受訪表示，之前有參加過政黨（指共產黨），不過後來沒有交黨費，也就因此退黨了。她也希望加入這個委員會後，可以幫助新住民申請應有的權益，「我不是來坐這位置好看的！」
寧家榮是彩妝保養品品牌「依洛嘉」總經理，她二○○五年從中國大連嫁來台灣台南，在中國時是國小老師，但來台後學歷不被認可，她開始從網路創業，打造面膜事業，成立品牌「依洛嘉」，並在實體通路上架，自己當老闆。
「大陸是娘家、台灣是婆家」
被問到中國配偶的身分證問題，寧家榮妙回，這是一個很深奧的問題，不是她這層級處理得了的，她未來可能會去幫助新住民，尤其陸配姊妹們，申請一些應有的權益，「這是我參加這個委員會最重要目的。」
寧家榮還說，對她來說，大陸是娘家、台灣是婆家，兩邊都是家，用嫁女兒心思來想，嫁女兒時媽媽都希望孩子到另一個婆家會被認同，一樣的，陸配在台灣也需要同樣的認同。
寧家榮表示，陸配的相關待遇一直在調整和增加中，民進黨副秘書長徐佳青跟她說，這件事的重要程度提升到總統層級，她相信執政黨在這方面很用心。在卅三萬陸配中，她有幸成為這樣一員，不是來坐這位置好看的，一定會做些事情，「即便我參加過政黨（共產黨），在台灣我不能代表任何政黨，我只代表陸籍配偶和新住民。」
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