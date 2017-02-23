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民進黨成立新住民會 委員來自東南亞、中國

2017-02-23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡政府推動新南向政策，民進黨也在黨內成立新住民事務委員會，兼任黨主席的總統蔡英文昨在中常會前授證給委員，宣告新住民事務委員會正式成立。她致詞時表示，民進黨透過實際行動表達願意成為新住民的朋友和實際夥伴；透過委員會成立，她有信心台灣會成為更友善、更多元國家。

蔡英文指出，從創黨以來，民進黨始終主張要保障多元族群、多元文化的發展。民進黨是最早關注原住民和客家議題的政黨，如今進一步成立了「新住民事務委員會」。

蔡：保障多元族群、多元文化

蔡英文說，新住民在台灣已經將近五十萬人，新住民子女也突破三十五萬人。新住民已是台灣的第五大族群。做為一個傾聽民意、尊重多元族群的政黨，民進黨必須回應新住民的需求和意見。

蔡英文強調，第一屆「新住民事務委員會」聘請了十二位委員，分別代表新住民、專家和學者。另外，她也指派民進黨副秘書長徐佳青擔任委員，並由民進黨婦女部負責幕僚工作。

八名新住民和新二代代表

委員會中有八位新住民和新二代的代表，分別來自越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨及中國大陸。擔任主任委員的陳凰鳳是越南語電視教學節目「越說越好每日一句」主持人，其餘七人包括彰化縣新移民協會理事長李孟涵、泰國姐妹傳統舞蹈團團長許珍妮、花蓮壽豐鄉新住民會會長洪玉、屏東縣屏東區新移民家庭服務中心主任蔡順柔、印尼文化老師洪晶晶、積極為新住民發聲的何景榮博士及從中國來台、創業有成的寧家榮。由於委員可不具民進黨籍，這八人目前僅兩位有民進黨籍。

主委陳凰鳳 主持越語教學節目

陳凰鳳也是去年民進黨舉辦「東南亞語親子歌唱比賽」的總決賽主持人。她說，很榮幸被邀請成為新住民事務委員會的主委，委員會裡面委員大部分是新住民，代表民主精神，非常高興可以參與這樣的工作。

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  • ▲民進黨昨日成立新住民委員會，黨主席蔡英文為主委陳凰鳳及委員ㄧㄧ授證。圖左起為何景榮、李孟涵、洪玉、洪晶晶、蔡英文、陳凰鳳、徐佳青、許珍妮、寧家榮、蔡順柔。（記者劉信德攝）

    ▲民進黨昨日成立新住民委員會，黨主席蔡英文為主委陳凰鳳及委員ㄧㄧ授證。圖左起為何景榮、李孟涵、洪玉、洪晶晶、蔡英文、陳凰鳳、徐佳青、許珍妮、寧家榮、蔡順柔。（記者劉信德攝）

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