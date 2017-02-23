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推4年經發方案 蔡英文促國發會建立管考制度

2017-02-23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨積極拚經濟，繼上週邀經濟部長李世光報告「五＋二產業創新研發計畫」後，昨中常會邀國發會主委陳添枝報告「二○一七至二○年國家發展計畫」。據轉述，總統兼黨主席蔡英文裁示指出，在四年經濟發展方案出來後，希望國發會確保所有計畫執行到位，過程中並要把整個政府的管考跟考核機制建立起來。

民進黨發言人吳沛憶會後轉述，陳添枝提到六大施政主軸，包含第一、產業升級與創新經濟計畫，第二、安心生活與公義社會計畫，第三、區域均衡與永續環境計畫，第四、政府效能與財政建全計畫，第五、教育文化與多元族群，第六、國家安全與兩岸計畫。其中，產業升級與創新經濟計畫是未來一年主要推動項目，而產業升級包含五＋二創新產業、數位經濟及服務業的創新，未來也會積極投入產業創新的體系建構。

吳沛憶也轉述，行政院副院長林錫耀在會中指出，政院未來這一年將有兩項加強的措施，一是推動 「產業創新條例」修法，二是推動有關金融商品「監理沙盒」的「金融科技創新實驗條例」。

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  • 民進黨昨舉行中常會，邀請國發會主委陳添枝報告「二○一七至二○年國家發展計畫」。（資料照）

    民進黨昨舉行中常會，邀請國發會主委陳添枝報告「二○一七至二○年國家發展計畫」。（資料照）

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