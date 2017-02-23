推4年經發方案 蔡英文促國發會建立管考制度
2017-02-23
〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨積極拚經濟，繼上週邀經濟部長李世光報告「五＋二產業創新研發計畫」後，昨中常會邀國發會主委陳添枝報告「二○一七至二○年國家發展計畫」。據轉述，總統兼黨主席蔡英文裁示指出，在四年經濟發展方案出來後，希望國發會確保所有計畫執行到位，過程中並要把整個政府的管考跟考核機制建立起來。
民進黨發言人吳沛憶會後轉述，陳添枝提到六大施政主軸，包含第一、產業升級與創新經濟計畫，第二、安心生活與公義社會計畫，第三、區域均衡與永續環境計畫，第四、政府效能與財政建全計畫，第五、教育文化與多元族群，第六、國家安全與兩岸計畫。其中，產業升級與創新經濟計畫是未來一年主要推動項目，而產業升級包含五＋二創新產業、數位經濟及服務業的創新，未來也會積極投入產業創新的體系建構。
吳沛憶也轉述，行政院副院長林錫耀在會中指出，政院未來這一年將有兩項加強的措施，一是推動 「產業創新條例」修法，二是推動有關金融商品「監理沙盒」的「金融科技創新實驗條例」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙
- 聯發科併立錡傳內線交易 2人交保、11人請回
- 大雨洪患 舊金山一帶淹水 1萬4千人疏散
- 自由廣場》給駐印度代表按個讚
- 美聯準會官員：可能必須很快升息
- 身心障盼共融遊具 新北2公園將試辦
- 營救受虐兒 多靠民眾關心與通報
- 別再爬「黑山」！南投有法可開罰
- 百位高中職生 體驗日、西語文化
- 追毒品來源 「土豪哥」觀勒結束恐遭聲押禁見
- 喝起來怪怪的？ 中國桶裝水竟來自廁所自來水
- 宋慧喬墨鏡遮半臉 甜笑奔台
- 棒球基因太強 梅薩之子搶眼
- 《社論》權力與權慾 千里之遙
- 報導亂港四人幫 成報陷白色恐怖
- 拆出一片天 沒畢業就獲聘工程師
- 近百歲梅樹疑蟻害 五峰鄉搶救
- 首位判刑港特首 曾蔭權入監20月
- 批遷建條件嚴 廬山業者嘆無力
- 自由女神歡迎難民
- 自由廣場》國立臺灣史前文化博物館來函
- 2030年 南韓將成最長壽國
- 琳西蘿涵包頭巾過境遭攔檢
- 公園薄膜天幕 將可回收雨水
- 杜拜女網賽》大小詹晉8強 預約姊妹內戰
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Suspected drugs discovered on air base
- 馬公景福祠乞求發財金 提早即起展開
- 日媒︰台積電擬競標東芝記憶體股權
- 南市公共空間蔣銅像 2月就拆除3座
- 6歲童星超會演 妮可基嫚大讚
- 北市都發局、建管處兩官員也被搜
- 太平溪第一鐵路橋 拆除重建
- 法總統大選熱門候選人 極右派勒班幕僚涉貪被捕
- 「提拔」老婆當副總統 亞塞拜然總統94狂
- 台中火車站日治機關車庫遺構 重見天日
- 苗縣離岸設風電 公聽會挨轟黑箱
- 炸台鐵傷24人 林英昌判30年
- 醃脆梅 陶博館辦16年不輟
- 講師「偷吃」醫師娘 嘿咻132次有罪61次
- 台灣隊萬里長征 41度溫差大挑戰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：推4年經發方案 蔡英文促國發會建立管考制度
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分