檢察官 法官汰除 列入議題

2017-02-23

〔記者鍾麗華、黃欣柏、張文川、項程鎮／台北報導〕司改國是會議第三分組昨舉行首次會議，針對「權責相符高效率的司法」議題進行討論，司改國是會議籌委會副執行秘書林峯正會後轉述，檢察官與法官的淘汰問題、環境案件偵查與訴訟程序的檢討，將列為下次會議討論議案。

林峯正表示，第三分組的四個議題包括檢察體系的透明與效能；法官與檢察官的任用、晉用與退休；律師的專業化與職業倫理；檢警調人員的專業分工。

林峯正指出，外界關心檢察官、法官的監督與淘汰問題，下一次開會、也就是三月八日的會議，將請司法院與法務部提出報告後討論。事實上，法務部上週已提出改革方向，例如，檢察官評鑑外部委員人數與比例可再提高，破除外界「本位主義」的批評；檢評會委員有主動提案的評鑑權、行為不良檢察官評鑑時效從原來二年延為五年。

林峯正指出，很多人都認為司法官晉用管道不能只有考試，晉用管道多元化是社會共識，下次開會重點就是檢討多年來改革成效不彰原因。

至於環境案件偵查與訴訟程序的檢討，林峯正解釋，環境案件從行政管制、稽查到檢察官偵辦、法院審判，時常受到質疑，經常陷入「看得到卻罰不到」窘境，影響民眾對司法的觀感。這不是單一院、部或機關能夠處置，因此將邀請相關機關提供報告，希望統整後提出具體改善對策。

林峯正：將討論律師評鑑與懲戒制度

林峯正指出，未來也會討論律師評鑑與懲戒制度、職業倫理，將邀請律師公會全聯會與台北律師公會到會議報告，共同研商，找出可行的解決方案。另對於檢察官的法律定位與檢察體系的組織檢討、檢察官工作減量等，也請相關機關研議，提供具體方案。至於司法官退休給付議題，留待日後有相關方案產生再討論。

分組委員、台大教授林鈺雄投書媒體質疑，每位委員就每個議題發言時間不到兩分鐘，比Call-in時間還短，林峯正說，這就是為什麼會議表定兩小時，昨天卻開了四小時，一定會讓所有委員暢所欲言，如議題太多，無法充分討論，未來也許要加開會議。