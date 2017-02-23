被質疑黑箱 瞿海源：天地良心

2017-02-23

〔記者張文川、黃欣柏、項程鎮／台北報導〕司法改革國是會議昨舉辦第三分組首次會議，由國是會議籌委會副召集人瞿海源擔任分組召集人，會後他答覆外界質疑分組會議委員名單黑箱作業，瞿海源正色回應：「天地良心，問心無愧！」

瞿海源說，司改國是會議籌備以來，他感到部分媒體很不友善，捕風捉影、未審先判，很多是根據非事實的傳聞來大肆批判、負面報導，「我在此表達非常地不滿，這對籌備會四個月來的努力工作並不公平」，「我們做事光明正大，委員人選、議題都是公開透明，絕無黑箱作業」。

「我70幾歲，出席費兩、三千，能和誰利益瓜葛」

瞿海源說，外界傳聞甚至造謠說，司法院長許宗力推薦的人選都獲選委員，但事實上，許推薦的全沒上榜，「我沒辦法控制籌委會其他人，每位副召集人、籌委在社會各界都有相當聲望，誰也不能控制誰」，大家是共同決定各組委員，「我七十幾歲，出席費兩、三千，今天還是搭捷運來的，我能和誰利益瓜葛」，他不能接受有些人或團體毫無根據的批評。

法官協會昨在臉書發布聲明，質疑司改會議看似審議式民主，但名實不副且不具成功條件，懷疑是場演給民眾看的「司改大戲」，或者只是為了替既定的司改政策，補足「人民參與」外型的公聽會。

法官協會批名實不副 演給民眾看的「司改大戲」

瞿海源對此動怒回擊：「法官協會本身就是要被改革的團體，會都還沒開就先判司改會議的死刑，這樣的法官算什麼法官？非常不負責任，根本是隨便亂講」，籌備過程中有些檢察官沒調查就放消息，有些法官沒事實根據就判司改死刑，一○一位國是會議委員不會被擺布，更不可能「玩假的」。

籌委會副執行秘書林峯正補充，法官協會理事長許仕楓本身就是第五組委員，「難道她也是來做戲？」許仕楓回應，聲明的重點在於議題不應太多，應集中焦點才能深入討論。

名嘴朱學恒撰文批評部分與會成員不適任，包括林峯正有酒駕緩起訴前科，第五組委員、中正大學教授盧映潔曾大舉控告百餘名網友，被批濫訴，同組委員、更生團契志工劉北元，曾當街砍殺欲分手的女友廿三刀致死；林峯正回應：「沒有人是完美的」，名單經由公開徵求、推薦或票選，由籌委會共同通過，可受公評，民眾也可從會議影片監督是否偏頗。