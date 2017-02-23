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郝龍斌：勿拿黨魁當跳板

2017-02-23

〔記者周敏鴻、林良昇／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌昨天參加桃園市退伍軍人協會會員代表大會，被問及另一位參選人、前副總統吳敦義不排除參選二○二○年總統大選等問題時回應說，他尊重黨主席候選人有自己的生涯規劃，但黨主席選舉一定要選出無私的人，候選人不應把現在的位置，當作是下一個政治位置的跳板。

郝龍斌強調，黨主席選舉應該讓黨內同志公平競爭，希望黨中央儘快組織選監委員會，儘速審查人頭黨員等問題；郝說，人頭黨員的問題很嚴重，是否影響誰的選情，並不重要，但重要的是會影響選舉過程的公平、公正與公開。若是選舉不能公平、公正、公開，缺乏民主機制，對於黨的傷害將會遠遠超過對於個別候選人的傷害。

籲黨中央儘速審查人頭黨員等問題

在這場退伍軍人協會會員代表大會上，吳敦義、郝龍斌都前來爭取支持，國民黨主席洪秀柱也派員致意，會場瀰漫濃濃選舉味。

此外，郝龍斌接受廣播專訪時指出，國民黨過去兩次敗選就是與民眾疏離，他每週都會固定一天與年輕人座談，他都會問是不是黨員？認不認同國民黨？是黨員敢不敢公開承認？而十個年輕黨員裡面，只有三個敢承認。

郝龍斌表示，有廿萬以上的黨員把國民黨「留校察看」，而不敢承認是國民黨黨員，不是年輕黨員的錯，是國民黨的錯，是國民黨做不好，將來他當黨主席，會想怎麼讓年輕人加入國民黨，接納國民黨，而革新的第一步，就是要做民眾覺得對的事。

10個年輕黨員 只有3個敢承認

郝龍斌也再度強調黨主席連署門檻沒有必要，並指每次黨內選舉連署都不是真正找到人連署，很多都是「抄的」、「作假」，他不會做這些事，若所有參選人都同意，黨代表不會有意見，國民黨要大破大立，「守陳舊規則怎麼叫改革？」

對於日前發生的人頭黨員爭議，郝龍斌認為，國民黨承擔不起傷害，黨中央應該重視，國民黨現在要的是人心而不是人頭。

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  • 國民黨主席參選人郝龍斌昨受訪表示，候選人不應把現在的位置，當作是下個政治位置的跳板。（記者周敏鴻攝）

    國民黨主席參選人郝龍斌昨受訪表示，候選人不應把現在的位置，當作是下個政治位置的跳板。（記者周敏鴻攝）

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