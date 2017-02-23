吳敦義：不排除參選總統
2017-02-23
〔記者林良昇、周敏鴻／綜合報導〕對於是否出馬角逐二○二○年總統選舉，國民黨主席參選人吳敦義昨表示，不會排除自己，也許「驀然回首，那人就在燈火闌珊處」，如果都「尋尋覓覓」了還找不到，若不承擔責任，「那還可以原諒嗎？」
驀然回首…若不承擔 「那還可原諒嗎」
吳敦義接受廣播專訪，再度質疑黨中央在黨主席選舉不公，吳表示，主辦選舉的人本身就是參選人，「怎麼完全做到百分百公平？」甚至還有領黨薪水的黨工，在不少場合要求黨員支持特定參選人。
吳敦義質疑，萬姓男子的入黨申請書在一月十六日就被刷掉了，但有人在二月五日「見獵心喜」，開始打起某些人，這不道德，「黨機器的負責人」應承擔責任，若完全公平公道，不採用各種「投她所好」的事情，就不會犯下不道德的事，而這「也許是效忠」，有沒有指使？永遠是個謎，「我也見慣了」。
對於二○一八、二○二○年大選，吳敦義表示，若他當選黨主席，重點是培育人才，以公正公平公開的方式尋找「領頭羊」，若黨內沒有那個人，友黨人士或黨友也可選擇，就是之前傳出鴻海董事長郭台銘出馬參選（總統）的原因。但吳敦義也說，若都「尋尋覓覓」了，也許「驀然回首，那人就在燈火闌珊處」，到時他也不會排除自己，畢竟不承擔責任，「那還可以原諒嗎？」
至於新北市長朱立倫是否有機會再戰二○一八、二○二○年大選？黨內是否在情感上不諒解？吳敦義認為，每個人都有機會，不能刻意排除，時空環境不同也要體諒，不能單方面責怪朱在該出來的時候不出來，吳更意有所指地說「也有人在不該出來的時候闖出來」。
吳敦義稍晚參加桃園市退伍軍人協會會員代表大會時說，他如能當選黨主席，一定會以追求執政為目標，包括縣市長或鄉鎮首長、單一選區民意代表到總統候選人，都應該用最公平、公正、公開的方式，篩選出最優秀、最有可能當選的人來競選。
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