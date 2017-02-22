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時力新任發言人亮相

2017-02-22

時代力量成立滿兩週年，搬遷至北市杭州南路的新黨部昨正式開張，也讓三名新任發言人吳崢（右起）、林穎孟、李兆立公開亮相。

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  • （圖：記者羅沛德，文：記者楊淳卉）

    （圖：記者羅沛德，文：記者楊淳卉）

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