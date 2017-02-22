國民黨企業工會嗆「洪嫌選黨主席票太多」

2017-02-22

〔記者張凱翔／台北報導〕北市勞動局昨召開第三次國民黨強制勞資協商會議，勞資雙方雖初步達成共識以「勞基法」標準計算退休金，並約定資方要在三月十日前和各地方黨部完成造冊，就能先付五．九八億退休金。但國民黨企業工會理事長劉慧玲說，因怕最後一毛錢都拿不到，只好答應資方以「勞基法」最低標準計算退休金，怒批黨中央處處刁難，難道洪秀柱嫌選黨主席票太多？

昨天的勞資協商，國民黨由行管會副主委李福軒、考紀會主委劉漢廷代表出席；勞方由劉慧玲等人出席；黨產會僅派一名研究員列席。

劉慧玲表示，國民黨在退休金計算上處處刁難，不願給優於「勞基法」的條件，擔心最後一毛錢都拿不到，才答應黨中央的退休金計算方式。她也怒批，黨中央對辛苦賣命的基層連退休金都要處處刁難，是「洪秀柱嫌黨主席選票太多，都不怕得罪基層？」

李福軒說，勞方主張應付的退休金、特別休假工資、資遣費及喪葬、子女教育補助費等加起來約有十六億元，黨手上有六．一二億元是解凍狀態，可先撥出五．九八億元付完退休金，其他欠額希望黨產會放行中投資產才能湊足，並呼籲黨產會能停止抗告。

黨產會主委顧立雄表示，黨產會一向是站在勞工立場，只要國民黨能提出具體的退休金方案，不足額的地方可以再討論黨產怎麼處理。但國民黨沒找過黨產會討論任何方案，黨產會也不會撤回抗告。

另外，國民黨退休黨工聯誼會於協商會議前到市府抗議，指黨產凍結後有一四○○名黨工已七個月領不到十八％退俸，工會又拒絕他們參加協商會議，國民黨再不給錢，不排除下次「激烈流血抗爭」。勞動局表示，十八％屬民事契約，不受「勞基法」規範，退休黨工可與國民黨進行勞資爭議協調。