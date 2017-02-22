教唆洩密案 馬、柯庭上交鋒
〔記者張文川、溫于德、謝君臨／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密、誹謗等罪，台北地院昨傳喚馬英九出庭，庭訊近五小時，馬英九指柯建銘「竊鉤者誅，竊國者侯」，柯反譏「你不是小白兔，你是總統」，強調馬愈刻意避重就輕、模糊焦點，就愈是自證己罪，建請法官從重判處馬三年有期徒刑；全案辯結，三月廿八日下午三時宣判。
馬批「竊國者侯」 柯酸「你不是小白兔」
柯自訴馬案有兩部分，一是二○一三年九月一日凌晨零時許，馬教唆前檢察總長黃世銘當天中午二度進官邸向他報告案情，涉教唆洩密、違反通訊保障及監察法、個人資料保護法；二是十天後馬在國民黨中央考紀會開會前，開記者會喊話「鍘王」，指責柯委託時任立法院長王金平關說，柯控馬加重誹謗。
柯建銘主張，馬英九與黃世銘合謀操作所謂關說案，以總統之尊教唆檢察總長洩密，進行「假關說、真鬥爭」，馬歷來辯詞都避重就輕，「黃世銘打電話求見時，你想都沒想過不該接見他嗎？你不是小白兔，你是法學博士、前法務部長、總統！」
柯的律師說，馬的犯罪層級、犯行更甚於因洩密被判兩年半的前調查局長葉盛茂，建議合議庭從重判刑三年；柯說他在意的是捍衛憲政體制、終結特務治國，盼司法能因此案不再成為執政黨打壓異己的工具。
馬英九答辯時唸稿指出，柯建銘與王金平關說司法個案是世界級醜聞，他聽取黃世銘報告後，基於國家元首職責進行危機處理，預防政局不安與社會動盪，絕對不是不應該知道案情的人，柯控告他是模糊關說的焦點。柯隨後反駁，既是緊急公務，為何馬知悉後未下達任何指示、處置方式，說法矛盾，且緊急公務不是總統阻卻違法的理由。
馬舉最近因關說註銷罰單被判圖利罪定讞、失去議員身分的高雄市議員林武忠為例指出，「製造醜聞的人理直氣壯，處理醜聞的人遭受控告；關說議員丟寶座，立委關說沒事人」，「竊鉤者誅、竊國者侯，不公不義亂象，就在眼前」，馬表示他未犯罪，請求判處無罪。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 獨家》賊戴腳鐐奔醫院求助遭拒 消防隊卻幫忙
- 《謠言終結站》深夜洗澡不會讓體質變濕
- 魏、杜合體秀 炒HIGH明星賽收視
- 《小檔案》林業園區 登錄文化景觀
- 被砍毀容 女偶像痛訴「無法原諒希望他去死」
- 台幣小升1.1分
- 飆車就愛這裡 182線龍崎段「撞」況不斷
- 全效防護乳 防曬隔污
- 日偶像女星遭砍毀容 法庭痛訴：希望他去死！
- 陳艾琳決定要離婚 周刊爆：阿翔要求給1000萬才肯離
- 港媒遭到大量騷擾 指控有人意圖操控特首選舉
- 豬舍沼氣發電 台糖20億拚綠能
- 水管搶修完成 今全面復水
- 陽明山山櫻半遮面 內湖寒櫻盛開
- 雙駕駛制 遊覽車業者叫苦:去哪請人
- 彭斯提醒北約付錢「美國快沒耐性」
- 30黑琵現身高屏溪 創歷年最多
- 不只星巴克 阜杭豆漿1杯漲到30元
- 電話嗆情敵、阻救人 坐視男友輕生亡
- 曾谷涵／餵狗
- 剪黏大師陳三火 中原大學個展
- 2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
- 缺水 東山咖啡產量恐減
- 韓瑜疑表妹爆緋聞 助理出頭依傷害起訴
- 台灣隊LIVE賽事 有線無線都能看
- 牛棚「有心魔」 首戰硬不起來
- 新北》公共建築開工 須繳「災害處理保證金」
- 南投燈會金雞主燈 出借高雄展出
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 228國際檔案首曝光 「解密」各國觀點
- 樂金面板供貨三星 破解鴻夏夾殺
- Erika唱R&B歌手JoJo新歌 推特獲本尊來按讚
- 過年囂張開槍 殯葬5煞被掃
- 友達、華映廢水零排放 市長肯定
- 北投星光足浴 小資行程泡幸福
- 鏗鏘集》天猶未光
- 清水衛生所海砂屋 爭取明年改建
- （獨家）喬妹倫敦看時尚秀 光速回韓2小時再撲寶島！
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
標題：教唆洩密案 馬、柯庭上交鋒
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email