教唆洩密案 馬、柯庭上交鋒

2017-02-22

〔記者張文川、溫于德、謝君臨／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密、誹謗等罪，台北地院昨傳喚馬英九出庭，庭訊近五小時，馬英九指柯建銘「竊鉤者誅，竊國者侯」，柯反譏「你不是小白兔，你是總統」，強調馬愈刻意避重就輕、模糊焦點，就愈是自證己罪，建請法官從重判處馬三年有期徒刑；全案辯結，三月廿八日下午三時宣判。

馬批「竊國者侯」 柯酸「你不是小白兔」

柯自訴馬案有兩部分，一是二○一三年九月一日凌晨零時許，馬教唆前檢察總長黃世銘當天中午二度進官邸向他報告案情，涉教唆洩密、違反通訊保障及監察法、個人資料保護法；二是十天後馬在國民黨中央考紀會開會前，開記者會喊話「鍘王」，指責柯委託時任立法院長王金平關說，柯控馬加重誹謗。

柯建銘主張，馬英九與黃世銘合謀操作所謂關說案，以總統之尊教唆檢察總長洩密，進行「假關說、真鬥爭」，馬歷來辯詞都避重就輕，「黃世銘打電話求見時，你想都沒想過不該接見他嗎？你不是小白兔，你是法學博士、前法務部長、總統！」

柯的律師說，馬的犯罪層級、犯行更甚於因洩密被判兩年半的前調查局長葉盛茂，建議合議庭從重判刑三年；柯說他在意的是捍衛憲政體制、終結特務治國，盼司法能因此案不再成為執政黨打壓異己的工具。

馬英九答辯時唸稿指出，柯建銘與王金平關說司法個案是世界級醜聞，他聽取黃世銘報告後，基於國家元首職責進行危機處理，預防政局不安與社會動盪，絕對不是不應該知道案情的人，柯控告他是模糊關說的焦點。柯隨後反駁，既是緊急公務，為何馬知悉後未下達任何指示、處置方式，說法矛盾，且緊急公務不是總統阻卻違法的理由。

馬舉最近因關說註銷罰單被判圖利罪定讞、失去議員身分的高雄市議員林武忠為例指出，「製造醜聞的人理直氣壯，處理醜聞的人遭受控告；關說議員丟寶座，立委關說沒事人」，「竊鉤者誅、竊國者侯，不公不義亂象，就在眼前」，馬表示他未犯罪，請求判處無罪。