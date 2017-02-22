| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團報到全台轉濕冷 明晚低溫下探13度
 首頁 > 政治

教唆洩密案 馬、柯庭上交鋒

2017-02-22

〔記者張文川、溫于德、謝君臨／台北報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密、誹謗等罪，台北地院昨傳喚馬英九出庭，庭訊近五小時，馬英九指柯建銘「竊鉤者誅，竊國者侯」，柯反譏「你不是小白兔，你是總統」，強調馬愈刻意避重就輕、模糊焦點，就愈是自證己罪，建請法官從重判處馬三年有期徒刑；全案辯結，三月廿八日下午三時宣判。

馬批「竊國者侯」 柯酸「你不是小白兔」

柯自訴馬案有兩部分，一是二○一三年九月一日凌晨零時許，馬教唆前檢察總長黃世銘當天中午二度進官邸向他報告案情，涉教唆洩密、違反通訊保障及監察法、個人資料保護法；二是十天後馬在國民黨中央考紀會開會前，開記者會喊話「鍘王」，指責柯委託時任立法院長王金平關說，柯控馬加重誹謗。

柯建銘主張，馬英九與黃世銘合謀操作所謂關說案，以總統之尊教唆檢察總長洩密，進行「假關說、真鬥爭」，馬歷來辯詞都避重就輕，「黃世銘打電話求見時，你想都沒想過不該接見他嗎？你不是小白兔，你是法學博士、前法務部長、總統！」

柯的律師說，馬的犯罪層級、犯行更甚於因洩密被判兩年半的前調查局長葉盛茂，建議合議庭從重判刑三年；柯說他在意的是捍衛憲政體制、終結特務治國，盼司法能因此案不再成為執政黨打壓異己的工具。

馬英九答辯時唸稿指出，柯建銘與王金平關說司法個案是世界級醜聞，他聽取黃世銘報告後，基於國家元首職責進行危機處理，預防政局不安與社會動盪，絕對不是不應該知道案情的人，柯控告他是模糊關說的焦點。柯隨後反駁，既是緊急公務，為何馬知悉後未下達任何指示、處置方式，說法矛盾，且緊急公務不是總統阻卻違法的理由。

馬舉最近因關說註銷罰單被判圖利罪定讞、失去議員身分的高雄市議員林武忠為例指出，「製造醜聞的人理直氣壯，處理醜聞的人遭受控告；關說議員丟寶座，立委關說沒事人」，「竊鉤者誅、竊國者侯，不公不義亂象，就在眼前」，馬表示他未犯罪，請求判處無罪。

廣告
  • 柯建銘（記者廖振輝攝）

    柯建銘（記者廖振輝攝）

  • 馬英九（記者廖振輝攝）

    馬英九（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯建銘 洩密案
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：教唆洩密案 馬、柯庭上交鋒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.