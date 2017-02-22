立院組第54個與他國議員聯誼會

2017-02-22

〔記者彭琬馨／台北報導〕面對中國打壓台灣國際空間，除政府努力突圍外，立法院朝野立委也積極展開國會外交，本會期並成立多個新的國會聯誼組織，與友邦政府及國會議員進行交流。外交部政務次長吳志中昨在立法院出席南美三國國會聯誼會成立大會時表示，台灣國際情況艱困，國會外交是開展台灣外交空間的重要管道，未來外交部也會配合立法院進行各項協助。

立法院已有五十四個與世界各國的國會聯誼會，其中有十四個為本屆新成立或更名的國會聯誼組織。

國民黨立委許毓仁昨在立法院發起成立「中華民國與阿根廷、巴西、智利國會議員友好協會」暨「中華民國與波羅的海三國國會議員友好協會」。吳志中表示，外交不是只有官方關係，也包含很多民間合作、經濟與貿易的交換。

外交部︰

配合立院 提供協助

立法院秘書長林志嘉指出，台灣在政治上多少受到空間壓縮，希望在外交領域能透過國會開展，讓委員利用休會期間到世界各國跟國會議員進行交流。

與台灣關係密切的美日等國，立法院過去即已成立相關交流組織。例如「台日交流聯誼會」目前由院長蘇嘉全擔任會長，親民黨立委李鴻鈞、民進黨立委姚文智擔任副會長，李鴻鈞表示，日本為內閣制，大臣或首相都是國會議員，透過國會與日本重要部會首長見面相對容易，也能藉此管道溝通台日間某些無法搬上檯面的議題，因此國會外交對台日關係維持「非常重要」。

日前才結束訪美行程的「台美國會聯誼會」，由民進黨立委蕭美琴擔任會長，是台美間溝通聯繫的重要管道。一同訪美的民進黨立委王定宇強調，此行與聯誼會見面的美國官員層級「比以往都還要高」，相信台美未來關係將更加密切。

至於蔡政府極力推動的新南向政策中，國會議員也扮演一定角色。

擔任「台灣與印度國會議員友好協會」會長的民進黨立委管碧玲，剛從印度訪問回台。民進黨立委邱志偉也成立「台灣與東協國家國會議員聯誼會」，邱表示，未來政府如與東協國家洽談自由貿易協定，透過行政部門溝通經貿議題會比較困難，「國會比較有彈性」，聯誼會與東南亞台商、東南亞駐台代表都會定期聚會，藉機會向該國政府表達台灣推動雙邊經貿合作的訴求。