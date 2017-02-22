用字不夠親民 總統指司改議題「不及格」
2017-02-22
〔記者黃欣柏、項程鎮／台北報導〕司改國是會議前天展開分組討論，傳出蔡英文總統認為司改議題「不及格」，會議副執行秘書、國安會諮詢委員林峯正昨天說，總統並非對議題內容有意見，所謂「不及格」是指議題用語過於專業，有鑑於此，司改國是會議將會強化對外說明，以期讓各界都能清楚司改方向。
「不要說一般人看不懂，我也看不懂」
前天會議結束後，晚間總統府在網站放上會議影片，第二組召集人林子儀在會中提到，總統認為籌委會提出的議題「對她而言不及格」，他轉述總統說法：「不要說一般人看不懂，我也看不懂。」
林峯正表示，總統是單純認為議題的用字遣詞太過專業，擔心民眾及非法律人委員不易看懂。從前天的會議影片可看出法律人委員花了不少時間在向非法律人委員進行議題解釋，未來也會持續以這個方式對外說明。
林峯正回應︰強化對外說明
對於總統說法，司法院長許宗力在會中坦言是很大挑戰，他在解釋第二組的「裁判憲法訴願」議題時，不忘轉頭詢問身旁的林子儀：「還是太專業？」會後中研院法律研究所副所長李建良建議把「裁判憲法訴願」改成「裁判違憲審查」，經協調後決議更名為「裁判憲法審查」。
所謂「裁判憲法審查」制度，是指大法官可對終審判決是否違憲進行審查，此議題屬第二組議題中較受國人矚目者，前天各委員已決議三月六日討論。
此外，人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧也在會中對議題名稱提出看法，質疑各組議題有模糊、重疊情形。林子儀對此表示，議題內容及名稱都還可以調整，若委員認為某議題有具代表性之專家，經決議通過後可另行邀請與會，若委員對其他組議題有興趣，也可安排列席。
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